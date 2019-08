Crisi di governo: le ultime news del 20 agosto

Quella di oggi, martedì 20 agosto 2019, è una giornata decisiva per la risoluzione della crisi di governo e il futuro della legislatura iniziata a marzo 2018: dopo la spaccatura della maggioranza M5S-Lega voluta da Matteo Salvini, in Aula al Senato interviene per le sue comunicazioni il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il premier è pronto a una vera e propria resa dei conti, scaricando le responsabilità del caos politico ed istituzionale sul leader della Lega che nelle ultime due settimane ha alimentato lo strappo nell’esecutivo gialloverde. Qui tutte le ultime news aggiornate.

Governo news: ultim’ora

Ore 11.20 – Striscione davanti Montecitorio: “Conte, Italia ti ama” – Uno striscione con su scritto “Presidente Giuseppe Conte Italia ti ama” è apparso nella piazza davanti Montecitorio. In strada vi sono anche alcuni militanti del Movimento 5 Stelle, che stanno esprimendo solidarietà al premier uscente.

Ore 11.00 – Toti: “Il voto è l’unica via, il resto sono compromessi al ribasso” – Qualsiasi soluzione diversa dal voto “è un compromesso al ribasso. L’Italia non può permetterselo”. È la posizione espressa da Giovanni Toti, governatore della Liguria e fondatore del neonato movimento ‘Cambiamo’, in un’intervista alla Stampa in cui sostiene di avere “un ottimo rapporto” con Mara Carfagna perché “condividiamo la necessità di cambiare il centrodestra”.

Ore 10.00 – Bonaccini: “Giusto valutare il patto politico Pd-M5s” – “Misurare se ci siano le condizioni per un governo ‘politico’ di Pd e M5s. Non spetta a me dire se sia fattibile, ma non ho dubbi che converrebbe al Paese. E questo è l’importante: mettere davanti i cittadini”. Lo ha detto Stefano Bonaccini, presidente Pd dell’Emilia-Romagna in un’intervista all’edizione bolognese di Repubblica “Che il segretario del primo partito di opposizione (Zingaretti, ndr) pensi alle elezioni nel momento in cui il governo è sfiduciato è abbastanza naturale. Io sto ponendo un altro problema, che riguarda ciò che converrebbe al Paese”.

Ore 9.00 – Salvini: “Ritirare i ministri? Dipende da cosa dice Conte” – Intervenuto alla trasmissione di Radio 24 E la chiamano estate, Matteo Salvini ha affermato di non aver ancora deciso se ritirare o meno i ministri della Lega dal governo. “Dipende da cosa dice Conte” ha dichiarato il ministro dell’Interno. Il leader del Carroccio, poi, ha detto che: “Chi ha la coscienza a posto e lavorato bene non ha mai paura delle elezioni. Io voterei anche domani mattina se si potesse”. Qui l’articolo completo.

Ore 8.30 – Renzi: “Nessuno chiede poltrona” – Mi sembra saggio che nessuno di noi stia dentro il governo, io non ci sarò. Nessuno di noi chiede la benché minima poltrona, anche quella di commissario”: lo ha dichiarato Matteo Renzi durante un intervento a Radio 24.

Ore 8.15 – Ecco a chi starebbe pensando Mattarella per la formazione di un nuovo esecutivo – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella farà di tutto per evitare le urne, tentando la formazione di un nuovo esecutivo. Diversi i nomi che il Capo dello Stato avrebbe in mente: da Raffaele Cantone a Mario Draghi sino a Roberto Fico, senza escludere un reincarico a Giuseppe Conte. Qui l’articolo completo.

Ore 08.00 – Come voteranno i partiti in caso di mozione di sfiducia a Conte – Se si dovesse votare la mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte, che scelta farebbero Lega, M5s, PD e Leu? Qui le ipotesi più probabili.

Ore 07.45 – M5s pronto al governo col PD, ma a una condizione – I Cinque Stelle sono ormai favorevoli al governo col PD, ma secondo un retroscena del Corriere della Sera hanno posto ai dem una condizione: Di Maio deve restare ministro (e forse anche vicepremier). Qui i dettagli.

Ore 07.30 – Il sondaggio: se si vota M5s al 7 per cento – Il vero motivo per cui il Movimento Cinque Stelle vuole allearsi col PD potrebbe avere a che fare con un sondaggio in mano a Davide Casaleggio. Una rilevazione che attesta i pentastellati tra il 7 e l’8 per cento. In caso di elezioni, quindi, per i grillini sarebbe un disastro. Qui l’articolo completo.

Crisi di governo: la giornata di ieri

Nella giornata di ieri, lunedì 19 agosto, è andata in scena l’ennesima serie di botta e risposta tra i vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Il capo politico del M5S ha attaccato il leader della Lega definendolo “disperato per aver combinato un disastro”, dicendo di non voler né aprire né chiudere a nessuno e di volersi affidare al Quirinale “e al percorso istituzionale che vorrà delineare”. “Conte correttissimo – ha proseguito il leader M5S – e un governo Renzi, Lotti e Boschi è frutto solo delle bufale della Lega”. Ma il Carroccio ha replicato: “Noi siamo pronti al voto per il taglio dei parlamentari, il Pd invece no”. E il segretario Dem Nicola Zingaretti ha ribadito che il Partito Democratico attende le dichiarazioni di Giuseppe Conte e l’apertura della crisi: “O si forma un governo forte oppure meglio tornare a votare”. E intanto spuntano anche i primi nomi su chi potrebbe guidare un eventuale esecutivo formato da M5S e Pd.

