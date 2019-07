Stasera in tv 31 luglio 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 31 luglio 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 31 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 31 luglio 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Telegiornale

20:35 – Techetechetè

21:25 – SuperQuark

Questa sera su Rai 1 va in onda una nuova puntata di SuperQuark, con il grande Alberto Angela che ci accompagnerà alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza. Questa sera verrà presentato al pubblico un servizio su come vengono testati i giocattoli per bambini, oltre che un documentario sulle tigri in India.

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Elementary

Su Rai 2 questa sera torna Elementary con la terza puntata, dal titolo Nei boschi.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Maria Teresa

Questa sera su Rai 3 arriva in prima visione assoluta Maria Teresa, miniserie in due puntate Maria Teresa. In onda oggi e domani, la serie racconta la vera storia di Maria Teresa, figlia primogenita del re Carlo VI d’Austria.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:30 – Sms – Sotto mentite spoglie

Su Rete 4 questa sera va in onda una divertente commedia diretta e interpretata da Vincenzo Salemme, Sms – Sotto mentite spoglie.

Trama: Tommaso sbaglia a inviare un sms e invece di inviarlo alla propria moglie lo invia alla moglie del migliore amico. Quest’ultima comincia a credere che Tommaso sia attratto da lei dando inizio a una serie di equivoci.

STASERA IN TV 31 LUGLIO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Manifest

Su Canale 5 stasera va in onda l’ultima puntata di Manifest, serie tv americana con una trama a metà tra thriller e fantascienza. A partire dalle 21.25 sulla rete ammiraglia Mediaset ci sarà una sorta di “maratona Manifest”, con gli ultimi quattro episodi della fiction.

GUIDA TV 31 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – Battiti Live

Su Italia 1 questa sera torna Battiti Live, con diversi cantanti che si alterneranno sul palco di Gallipoli per una serata tutta dedicata alla musica e ai grandi successi italiani e internazionali. Conducono Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci.

PROGRAMMI TV 31 LUGLIO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – In onda

21:15 – Missione Tata

Questa sera in prima serata su La 7 va in onda Missione Tata, divertente pellicola che vede come protagonista Vin Diesel.

Trama: Marine viene incaricato di proteggere i figli di un suo compagno assassinato. Il duro Marine dovrà vedersela con dei pestiferi ragazzini.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 31 LUGLIO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:35 – Entrapment

Stasera su Tv 8 va in onda Entrapment, thriller del 1999 con Sean Connery e Catherine Zeta-Jones.

Trama: Robert Mac Douglas è considerato da tutti come uno dei migliori ladri del mondo, così quando viene trafugato un Rembrandt i sospetti si concentrano su di lui. L’investigatrice delle assicurazioni Virginia “Gin” si mette sulle tracce di Mac. Gin pensa di avere già un piano per incastrarlo, ma il ladro è talmente abile da non cadere nella trappola.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – The Reach – Caccia all’uomo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma The Reach – Caccia all’uomo, thriller interpretato da Michael Douglas.

Trama: Il 25enne Ben è un ragazzo idealista e innamorato della Natura che conosce il deserto del Nevada come nessun altro. Per professione, Ben accompagna i turisti attraverso quelle lande tanto solitarie quanto piene di pericoli. Un giorno il ragazzo viene assoldato da John Madec, un assassino senza scrupoli che colleziona trofei e pensa che con i soldi giusti si possa comprare tutto, trovandosi cosi’ suo malgrado unico testimone di un omicidio e vittima di un pericoloso gioco al massacro.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 31 LUGLIO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna Su Sky Uno questa sera torna Marc Ribas con la versione iberica di 4 Ristoranti. I migliori ristoranti della Catalogna si sfidano in svariate prove, mentre i proprietari giudicano e valutano i loro rivali.