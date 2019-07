Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 30 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, martedì 30 luglio 2019:

Concorsi scuola, Bussetti annuncia una nuova stagione di assunzioni

“Stiamo aprendo una nuova stagione di concorsi. Ora dobbiamo assicurarci che si svolgano con cadenza regolare. Altrimenti avremo sempre cattedre scoperte, soprattutto in alcune aree del Paese”. Lo ha detto il ministro della Pubblica Istruzione, Marco Bussetti, in una intervista rilasciata al quotidiano romano Il Messaggero, nella quale il vertice del Miur ha annunciato il contenuto di un decreto che verrà presentato questa settimana in Consiglio dei ministri.

Assunzione 53mila docenti: arriva il via libera del Ministero dell’Economia

Per via dei diversi pensionamenti, divenuti più numerosi con l’introduzione di Quota 100, il settore scuola sta per svuotarsi e molte cattedre stanno per rimanere senza insegnanti. Nel frattempo tantissimi precari sono ancora in attesa della stabilizzazione. Regolarizzare questi ultimi, come anche procedere a nuove assunzioni tramite lo scorrimento di graduatorie vigenti e lo sblocco di nuove procedure concorsuali, è perciò l’obiettivo che l’esponente dell’esecutivo gialloverde vuole realizzare entro la fine del 2019.

“Saranno effettuate circa 24 mila assunzioni, tra i docenti che abbiano almeno tre anni di servizio negli ultimi otto, nella cosiddetta terza fascia”, ha spiegato Bussetti, aggiungendo anche che anche i nuovi inserimenti di neolaureati saranno 24mila. Altre 17mila posizioni, poi, sono previste per nuovi inserimenti nella scuola primaria e secondaria. E per quanto riguarda nello specifico i cosiddetti “precari storici”, questi, secondo quanto riferito dal ministro, “saranno assunti quanto prima”. “Continueremo a scorrere le graduatorie. Il decreto prevede due misure: l’avvio di percorsi abilitanti speciali ed il bando di un concorso riservato”.

Rimaniamo dunque in attesa di ulteriori dettagli e del bando. Informazioni sulla sua pubblicazione dovrebbero arrivare entro breve, sicuramente a seguito della presentazione e firma del suddetto decreto.

Concorso Camera dei Deputati, il 30 luglio i bandi per 38 consiglieri parlamentari

Novità importanti per quanto riguarda il concorso Camera dei Deputati 2019. Oggi, martedì 30 luglio in Gazzetta Ufficiale verranno infatti pubblicati i primi due bandi finalizzati all’assunzione di 38 consiglieri parlamentari.

In questo articolo tutti i dettagli.

