Gi Group al fianco dei docenti per l’orientamento dei più giovani

Il cinema ha spesso raccontato come l’incontro con un professore possa dare una svolta alla vita di un ragazzo o di una ragazza. In Italia gli insegnanti sono circa 700mila e tra le tante attività sono sempre più impegnati anche nell’aiutare i propri studenti a scoprire la loro strada verso il loro percorso formativo-professionale in un contesto, però, di scollamento tra istruzione e mondo del lavoro che rende più complicata una collaborazione virtuosa.

Ciò emerge anche da alcuni dati: in Italia, sono circa tre milioni i giovani che non lavorano e non studiano (NEET) e la dispersione scolastica si attesta intorno al 20%. Proprio per questo, Gi Group, la prima agenzia italiana per il lavoro, già impegnata in progetti che si rivolgono a genitori e studenti oggi rafforza il suo ruolo a supporto dell’inserimento nel mondo del lavoro delle nuove generazioni rivolgendosi anche ai docenti.

La partecipazione di Gi Group a Didacta Italia 2023, Fiera Innovazione Scolastica, si iscrive proprio nell’impegno a supporto degli insegnanti nel loro ruolo di orientatore. Nel corso della manifestazione due workshop loro dedicati:

Apprendistato di primo livello – Si tratta ancora oggi di uno strumento sottostimato e sottoutilizzato nel nostro Paese. Tuttavia, rappresenta un dispositivo, tanto didattico quanto lavorativo, che permette un inserimento serio, sicuro e realmente formativo dei giovani nel mercato del lavoro, contribuendo alla loro occupabilità. Per questo, Gi Group è impegnata nella promozione di questa forma contrattuale anche dando supporto agli insegnanti nell’indirizzare studenti e studentesse al mondo del lavoro definendo, in collaborazione con le aziende del territorio, piani formativi personalizzati e altamente professionalizzanti;

– Si tratta ancora oggi di uno strumento sottostimato e sottoutilizzato nel nostro Paese. Tuttavia, rappresenta un dispositivo, tanto didattico quanto lavorativo, che permette un inserimento serio, sicuro e realmente formativo dei giovani nel mercato del lavoro, contribuendo alla loro occupabilità. Per questo, Gi Group è impegnata nella promozione di questa forma contrattuale anche dando supporto agli insegnanti nell’indirizzare studenti e studentesse al mondo del lavoro definendo, in collaborazione con le aziende del territorio, piani formativi personalizzati e altamente professionalizzanti; Sensei, l’orientatore nella rivoluzione 4.0 – Gi Group affronta il tema dell’orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado sottolineandone la chiave formativa fornendo ai docenti conoscenze, teorico-pratiche, che permetteranno loro di comprendere meglio le caratteristiche e le esigenze del mondo del lavoro e i trend di mercato in modo da indirizzare le attitudini e il potenziale dei ragazzi e delle ragazze. Per registrarsi all’evento “L’orientatore nella rivoluzione 4.0: il progetto SENSEI” – 10 marzo ore 13.30

«La scelta della scuola superiore così come quella del post-diploma rappresentano fasi delicate per il giovane studente e la sua famiglia in cui gli insegnanti possono giocare un ruolo determinante. Ma sono anche momenti cruciali per il mercato del lavoro che in Italia si contraddistingue per un elevato skill mismatch – circa quattro posizioni su 10 non riescono a chiudersi perché non si trovano abbastanza lavoratori con le competenze richieste. A ciò si aggiunge che il mercato del lavoro sta cambiando molto rapidamente e questa evoluzione ha un impatto sulle competenze e sulle professioni, mentre i programmi scolastici non riescono ad evolvere con lo stesso ritmo. Per tutti questi motivi, e spinti dal nostro impegno per il Lavoro Sostenibile che quindi vede pilastro migliorare l’occupabilità delle persone e dei giovani, abbiamo deciso di rafforzare il nostro ruolo dando supporto e consulenza nell’orientamento, favorendo il dialogo tra scuola e tessuto produttivo con progetti e iniziative dedicate. La nostra partecipazione a Didacta va proprio nella direzione di essere al fianco anche dei docenti», commenta Alessandro Nodari, Candidate Management & Employer Branding Senior Director di Gi Group.