Lavoro

Scuola e orientamento: come presentarsi competitivi al mondo del lavoro grazie al network

Immagine di copertina
Credit: AGF

All'IIS Federico Caffè una tavola rotonda sul tema del networking e sulle principali competenze umane che i giovani studenti devono acquisire per presentarsi competitivi al mondo del lavoro

di Redazione TPI

Continuano i RoadShow Orienta nelle scuole italiane: domani, giovedì 27 novembre, a partire dalle ore 9,30, presso l’IIS Federico Caffè, a Roma, è previsto l’evento Come presentarsi competitivi al mondo del lavoro grazie al network. Una tavola rotonda composta da alcuni direttori del personale di importanti aziende del territorio che interverranno sul tema del networking e sulle principali competenze umane che i giovani studenti devono acquisire per presentarsi competitivi al mondo del lavoro. L’evento, che si può seguire anche in streaming al seguente link, prevede, dopo i saluti istituzionali, l’introduzione a cura di Marco Vigini, Direttore servizio Welfare BnetYoung. Advisor Divisione Digital e Permanent.

Moderato dal giornalista e saggista Filippo Di Nardo, prevede una tavola rotonda composta da: Emanuela De Marco, Orientatore IIS Federico Caffè, Ivan Livoni, Vice President Global HR Yokohama TWS, Daniela Massotti, HR Business Partner BL Osservazione Esplorazione e Navigazione Thales Alenia Space, Marco Micaroni, Responsabile Relazioni Industriali Autostrade per l’Italia, Anna Maria Testa, HR Director Business Unit Digital Trust Tinexta, e David Trotti, HR Director Gioservice srl. A seguire, il racconto e le testimonianze di alcuni ex studenti dell’istituto e le domande da parte degli alunni che parteciperanno, anche in diretta streaming, alla manifestazione. Al termine dell’evento, oltre 100 studenti delle classi quinte simuleranno un colloquio di lavoro con dei veri recruiter.

Redazione TPI
.
