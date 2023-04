Master Project Management: perché è la professione del futuro?

Il futuro arriva in fretta e investe diversi aspetti, anche quelli che riguardano alcune professioni particolari. E ci sono dei rami, come quello del mondo manageriale, che è complesso e intrigante allo stesso tempo. I professionisti cercano metodi nuovi, moderni, al passo con i tempi e che possano realizzare e formare manager di livello. Il Master Project Management della Rome Business School è garanzia sotto questo punto di vista attraverso concetti basilari, docenti altamente qualificati e collaborazioni internazionali.

Alcune figure professionali hanno subìto un cambiamento importante negli ultimi anni

Con i tempi nuovi che avanzano cambiano molti aspetti della società. Lo stesso vale anche per diverse professioni che hanno visto un radicale cambiamento. Esse devono avere senza alcun dubbio anche delle competenze specifiche, un nuovo slancio verso quello i mercati e le occupazioni in determinati ambienti richiedono. Tra i tanti esempi prendiamo il caso della gestione di vari e complessi progetti, argomento che tira in ballo aziende e professionisti di settori differenti.

Strumenti adeguati, tecniche specifiche: serve qualità

Servirà una specializzazione per acquisire strumenti di apprendimento insieme a tecniche di gestione proprio su quel progetto. Non devono poi mancare facili metodologie insieme alla gestione della realizzazione dei benefici e al modello di maturità di gestione del progetto. Questi strumenti indispensabili potrà darli il Master Internazionale in Project Management della Rome Business School per la formazione di professionisti che l’obiettivo di diventare Project Manager di successo.

Certificazioni riconosciute in tutto il mondo

Un Master che si rispetto rilascia certificazioni utili, frutto di un lavoro specifico portato avanti dal Corporate Advisory Board della Rome Business School. Tutti coloro che prenderanno parte a questo Master acquisiranno le competenze ed i requisiti necessarie per conseguire le certificazioni di PMI, riconosciute in tutto il mondo. In particolare PMP (Project Management Professional) e CAPM (Certified Associate in Project Management).

Internazionalità, docenti di assoluta qualità ed esperienze sul campo

Innanzitutto, un forte legame con le aziende con il Business Practice LAB, alle company visits, ovviamente a docenti preparati insieme ad esercizi in classe. Non può mancare poi la componente internazionale e questo sarà reso possibile grazie a docenti e a studenti multiculturali. In più si avrà la possibilità di prendere parte ai Bootcamps alla Silicon Valley, Parigi, Barcellona, Roma, Doha, Lagos e anche in Toscana.

Sarà assicurata una crescita professionale insieme a nozioni innovative

La crescita professionale e anche personale sono elementi indispensabili per questo tipo di attività. L’International Master in Project Management della Rome Business, assicura un’esperienza di alto livello attraverso i servizi del Career Center, grazie alle visite nelle aziende che operano nel settore, sessioni di coaching individuali, sessioni di company shadowing e con lo sviluppo delle soft skills. Infine, l’innovazione: il percorso di Master prevede anche la conoscenza dello sviluppo sostenibile per tutti gli ambiti del business.

Tutto ciò di cui ha bisogno il manager del futuro in questo Master di Project Management

“Better Managers for a Better World”, motto della Rome Business School, fa meglio comprendere l’intera politica di questa istituzione. Siete dei manager e state cercando il salto di qualità nel settore? Avete mai pensato di approfondire l’aspetto sin qui trattato? Riceverete tutto ciò di cui un manager proiettato al futuro ha bisogno.