Azimut Marketplace: che cos’è e come funziona

Il primo marketplace italiano di servizi per le aziende

Le piccole e medie imprese, spina dorsale del tessuto economico italiano, sono alla costante ricerca dei più diversificati servizi aziendali, per migliorare la propria gestione e quindi svilupparsi sempre di più, dal punto di vista sia economico sia dell’efficienza organizzativa.

Infatti, in uno scenario come quello di oggi in continuo mutamento e in rapida evoluzione, per un’azienda è quanto mai essenziale implementare servizi mirati e al passo con i tempi, in grado di rendere più agevole ogni aspetto dell’attività quotidiana caratterizzata da operazioni sempre più complesse, cercando di ottimizzare azioni, tempi e costi.

Dall’apertura di un conto corrente business alla gestione efficiente delle finanze, dai pagamenti internazionali a forme alternative di finanziamento, tale gamma di strumenti è diventata fondamentale per un business di successo. Dove trovarli? Una soluzione assolutamente adeguata è il sito di Azimut Marketplace. Una piattaforma senza costi di attivazione o canoni mensili, che mette a disposizione degli imprenditori i principali servizi per la gestione aziendale.

Marketplace per servizi aziendali: cosa significa?

Un marketplace di servizi digitali per le aziende è una piattaforma online che connette fornitori di tali servizi con imprese mosse dalla necessità di soluzioni per le proprie esigenze gestionali. Tali marketplace facilitano ricerca, acquisto e implementazione di una varietà di servizi professionali attraverso una piattaforma centralizzata.

Si tratta di strumenti spesso integrati tra loro, di cui le aziende possono usufruire per monitorare e gestire i progetti, comunicare con i fornitori e tenere traccia dei pagamenti. Alcuni consentono di personalizzare l’esperienza utente. Essi contribuiscono a semplificare il processo di gestione delle operazioni commerciali e permettono alle imprese di accedere a fornitori da tutto il mondo, ampliando così il pool di talenti disponibili.

I fornitori di servizi presenti sul marketplace sono sottoposti a un processo di verifica per garantire la qualità dell’offerta. Ciò può includere la revisione delle competenze, delle referenze e delle esperienze passate.

Come è nato Azimut Marketplace

Azimut Marketplace è il risultato della collaborazione strategica tra Gruppo Azimut e STEP 4 Business, mirata a sostenere la crescita delle PMI italiane. Lanciato nel 2021, il progetto offre alle PMI un punto di accesso privilegiato a un ampio assortimento di servizi, sia finanziari che non, provenienti dai migliori player sul mercato. Attualmente, secondo i dati aggiornati a novembre 2023, la piattaforma vanta oltre diecimila imprese registrate, 1,7 miliardi di operazioni di credito, finanziamento ed FX (Foreign Exchange) richieste e l’87% di aziende con conti aggregati.

Il Gruppo Azimut, protagonista nel risparmio gestito in Europa e quotato in Borsa dal 2004, ha deciso di investire sia nella piattaforma STEP che in Azimut Marketplace. STEP 4 Business, nato nel 2021, è un operatore internazionale specializzato nei servizi digitali per le imprese, fondato da un gruppo di professionisti con ventennale esperienza nel settore finanziario dedicato alle PMI.

L’obiettivo di STEP 4 Business è fornire soluzioni digitali e scalabili di alta qualità per le PMI su scala globale. Azimut, come gruppo indipendente attivo da trent’anni, opera a livello globale nei settori di Asset Management, Wealth Management, Investment Banking e Fintech per privati e imprese. La sua struttura societaria coinvolge azionisti di riferimento, consulenti, gestori, dipendenti e il management, distinguendosi per la sua indipendenza da gruppi bancari o assicurativi.

La presenza internazionale di Azimut continua a crescere, con operazioni in 18 paesi, tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Brasile, Turchia, Lussemburgo, Irlanda e Svizzera. L’investimento in Azimut Marketplace riflette l’impegno del Gruppo Azimut nel fornire supporto continuo e soluzioni innovative alle imprese.