La rivoluzione smart della logistica

Da un lato la transizione digitale ed ecologica. Dall’altro il boom delle consegne di pacchi. Ecco come il settore del trasporto merci sta cambiando pelle. Per accontentare al meglio i clienti rispettando l’Ambiente

La transizione ecologica e digitale sta trasformando profondamente il settore della logistica. I vecchi camion inquinanti fanno spazio ai nuovi mezzi della mobilità green, mentre i servizi di trasporto merci vengono gestiti oramai attraverso portali web aperti che consentono di ottimizzare i flussi di traffico e i tempi di consegna.

L’ultima novità in questo senso, in Italia, è la piattaforma online EasyRailFreight, ideata e realizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Rfi). L’applicativo punta a contribuire alla decarbonizzazione della mobilità attraverso la digitalizzazione dei processi della logistica, promuovendo sempre più la intermodalità del trasporto merci, ossia l’utilizzo combinato di diversi mezzi.

La piattaforma è rivolta alle imprese ferroviarie e dell’autotrasporto, ai terminalisti e in generale a tutti gli operatori del settore ed è stata pensata con l’idea di favorire l’incontro tra domanda e offerta, agevolare l’acquisizione dei servizi integrativi e mostrare all’operatore una panoramica completa dei servizi disponibili sul mercato della logistica.

In un contesto in cui, nel comparto del trasporto merci, la domanda di servizi è caratterizzata da una maggiore variabilità di volumi e da un incremento delle località di partenza e destinazione, la velocità di esecuzione dei processi operativi diventa un fattore determinante nella catena del valore.

La presentazione

Il progetto è stato presentato lo scorso 26 marzo dal presidente di Rete Ferroviaria Italiana Dario Lo Bosco e dall’amministratore delegato e direttore generale Gianpiero Strisciuglio davanti a una platea di stakeholder, tra cui il direttore Politiche per l’Ambiente, l’Energia e la Mobilità di Confindustria Marco Ravazzolo, il presidente Sezione Trasporti Intermodali di Anita Emanuele Arcese, il segretario generale della Fiap Alessandro Peron, la responsabile Technology Governance, Energy, Fuel, Material, Transportation Solutions di Fs Italiane Giulia Costagli e il responsabile Pianificazione e Sviluppo Logistica Multimodale di Rfi Francesco Lugli.

«EasyRailFreight vuole essere uno strumento a supporto della logistica e del trasporto delle merci su ferro, attraverso un’infrastruttura digitale che replichi l’infrastruttura fisica», ha spiegato Strisciuglio. «Grazie al contributo delle imprese ferroviarie e dell’autotrasporto, dei terminalisti e di tutti gli operatori del settore merci implementeremo l’attuale sistema digitale per consentire lo scambio di informazioni, la prenotazione di servizi e di interventi predittivi. Per questo, Rfi è impegnata in un grandissimo processo di rinnovamento delle infrastrutture, con un piano di investimenti senza precedenti».

Come funziona

La piattaforma EasyRailFreight è il risultato un percorso di confronto e condivisione tra Rete Ferroviaria Italiana e gli operatori del settore.

Nel modulo “Vetrina dei servizi” si potrà ad esempio visionare l’offerta dei servizi intermodali disponibili sul mercato, basandosi sugli orari dei treni merci programmati e integrando tali informazioni con quelle fornite dagli operatori coinvolti. L’utente potrà così inserire la località di partenza o arrivo di interesse e il sistema gli risponderà fornendogli, per ogni servizio disponibile, informazioni di dettaglio come l’orario di ritiro o consegna della merce, i servizi disponibili con i relativi riferimenti commerciali e la misurazione del grado di decarbonizzazione del trasporto(in termini di minori emissioni di anidride carbonica rispetto alla soluzione tutto strada).

Il modulo “Atlas” (Atlante Logistico di Asset e Servizi) consentirà inoltre una scansione geolocalizzata completa delle caratteristiche strutturali degli impianti e dei relativi servizi offerti, favorendo così l’incontro tra domanda e offerta e la formulazione di ipotesi di soluzioni di logistica, tagliate su misura rispetto alle reali esigenze del mercato.

La nuova piattaforma, insomma, è stata congegnata per incentivare e sviluppare i servizi di trasporto intermodale disponibili nell’ottica di migliorare efficienza e qualità, ma anche per incrementare i volumi di traffico con possibili ricadute positive in termini di competitività per le singole aziende. L’applicativo, inoltre, rappresenta una risorsa per l’intero sistema produttivo garantendo una maggiore affidabilità e flessibilità nell’offerta dei servizi della logistica. Benvenuti nella nuova era del trasporto merci.