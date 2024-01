Posso fare un preventivo del Notaio online? Ecco cosa aspettarsi, tra modalità, costi e tariffe

Alla ricerca di un preventivo del Notaio online? Allora queste sono alcune delle cose di cui dovresti tenere conto per muoverti con sicurezza e sapere cosa aspettarti. La gran parte delle persone infatti non avrà a che fare con questa figura professionale per gran parte della propria vita, fino a quando non dovrà stipulare atti specifici come ad esempio una compravendita immobiliare, la gestione di testamenti e successioni, la messa a punto di donazioni, l’apertura di una società e così via.

In realtà sarebbe bene ricordare che, al di là degli obblighi di legge riguardo il ricorso al Notaio, questo professionista è con tutta probabilità il maggior esperto riguardo le questioni che riguardano la sua specifica competenza. Anche ammettendo di conoscere a grandi linee le leggi che regolano determinati ambiti quali appunto l’immobiliare, il societario, famiglia, testamenti e successioni e così via, spesso i casi reali sono molto più complessi di quanto possono apparire sulla carta. Così non di rado i cittadini che non si sono informati adeguatamente rispetto alla propria specifica situazione possono trovarsi in difficoltà o mettere in difficoltà i propri eredi, pur avendo agito in buona fede.

Il primo consiglio che sarebbe bene seguire è dunque quello di rivolgersi al Notaio non solo nel momento della stipula dell’atto, quando i giochi ormai sono fatti, o solo quando la legge lo impone. Una mossa saggia sarebbe quella di chiedere la sua consulenza prima di muoversi o per chiarirsi le idee riguardo vantaggi e pericoli derivanti dalla propria specifica condizione.

La richiesta di un preventivo del Notaio online: cosa aspettarsi

Come molti altri professionisti, anche i Notai negli ultimi anni si sono aperti alla rete internet, dando spesso ai cittadini l’opportunità di prendere contatto direttamente da siti e portali specializzati. In questo modo sia le comunicazioni sia le prime fasi del rapporto sono molto più veloci e semplici, consentendo ai privati di rivolgersi al professionista che preferiscono anche al di là della posizione dello studio (attenzione però perché, prima o poi, bisognerà comunque incontrarsi di persona, se non altro per la firma dell’atto).

Una cosa che viene spesso richiesta è quella di conoscere le tariffe notarili in vigore per l’anno in corso: in realtà è bene dire che non esistono costi fissi stabiliti per legge e che ogni Notaio è libero di muoversi sul mercato come meglio crede. Le tariffe notarili introdotte sono state abolite ormai diversi anni or sono: la loro istituzione era infatti contraria al regime di libera concorrenza in cui i Notai, in quanto liberi professionisti pur se classificati come pubblici ufficiali, rientrano. Questo significa che ogni Notaio sarà libero di proporre la cifra che ritiene più adatta alla tipologia di atto o di consulenza e che dovremo richiedere un preventivo dettagliato per sapere quali spese dovremo affrontare.

Per poter ottenere un preventivo notarile online completo sarà necessario fornire al professionista tutti i documenti e le informazioni riguardo l’atto di cui abbiamo bisogno: da questo punto di vista, esistono portali specializzati – quale ad esempio NotaioFacile, presente online ormai da diversi anni – che consentono di usufruire di un percorso guidato, semplice e gratuito verso il primo contatto con il Notaio.

Quindi non esistono indicazioni riguardo i preventivi notarili?

Se per avere il preventivo di un Notaio, come abbiamo visto, non ci resta che contattarlo, non c’è alcun modo per avere un’idea di quanto dovrò spendere per un atto? Partiamo dicendo che alcuni costi sono fissi, per cui almeno per quelle cifre possiamo già sapere in anticipo a cosa andremo incontro: parliamo di tasse e imposte che, essendo stabilite dallo Stato, non dipendono dalle scelte di mercato del professionista. Ricordiamoci infatti che il Notaio funge da sostituto d’imposta, questo significa che provvede a riscuotere quanto dovuto allo Stato per gli specifici atti e a versarlo a nome del cittadino. Queste spese, che in alcuni casi sono dovute in quota fissa mentre altre volte sono calcolate in percentuale su diversi parametri, sono naturalmente le stesse indipendentemente dal Notaio cui decidiamo di rivolgersi.

Per il resto, spesso questi professionisti applicano costi diversi a seconda del valore dell’atto o di altri parametri: ad esempio se dovessimo chiedere un atto per una compravendita immobiliare potrebbe essere differente a seconda che si tratti di una prima o di una seconda casa o in base al valore dell’abitazione. Se oltre all’atto di compravendita dovessimo fare anche quello di mutuo naturalmente la spesa aumenterà, anche se facendoli contestualmente il Notaio potrebbe decidere di applicare uno sconto sulle due prestazioni.

Insomma, per sapere esattamente quanto andremo a spendere non ci resta che contattare il Notaio per un preventivo dettagliato, anche online approfittando della comodità e della flessibilità che la rete ci consente. Se, alla richiesta di documenti o una volta ricevuto il preventivo, alcune cose non dovessero esserci chiare non esitiamo a chiedere informazioni allo studio notarile contattato: saranno più che disponibili a spiegare le diverse spese e a far sì che comprendiamo ogni aspetto di quanto previsto. Ricordiamoci infatti che la base di ogni rapporto tra cittadino e Notaio è la fiducia, per cui rivolgiamoci fiduciosi al professionista e mettiamo da parte ogni timore di porre le domande che ci servono.