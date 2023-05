Trasforma il tuo futuro con Corsi.it

In un’epoca come la nostra in cui – lo sappiamo bene – l’informazione è veloce, istantanea, frammentaria, spesso superficiale perché costretta a seguire la rapidità degli input che riceviamo, una piattaforma come www.corsi.it, che seleziona e organizza le competenze da acquisire, rendendole un percorso strutturato di formazione vera e propria, è non solo di fondamentale importanza, ma un valore aggiunto al nostro modo di interpretare e vivere la realtà che ci circonda.

Non a caso il team di Corsi.it sintetizza il proprio approccio formativo in “Impara, Insegna, Cambia il mondo”. Consapevoli, infatti, che fare formazione implichi prima di tutto costruire una rete di senso, al cui interno ciascuna informazione acquisisca un significato utile per la vita delle singole persone e delle realtà imprenditoriali, intenzionate non soltanto a produrre, ma a costruire una brand identity riconoscibile e di ispirazione sia per il gruppo di lavoro interno, sia per il mondo esterno.

Ciò che contraddistingue questa piattaforma è dunque l’organizzazione e la gestione stessa dei corsi (approfondita qui di seguito), che la rende capace di costruire una community consapevole, il cui obiettivo non si riduce all’accreditamento dei certificati rilasciati al termine di ogni corso, ma è bensì proiettata allo sviluppo di competenze nuove, reali e trasversali, rilevanti sia sul piano personale che su quello professionale.

In cosa consiste e come è organizzata la formazione di Corsi.it

I videocorsi online, oltre ad essere certificati e riconosciuti attraverso crediti formativi, vengono tenuti da docenti di alto profilo, provenienti da importanti brand, quali ad esempio Trussardi, Esselunga, Grom, Indesit, Nazionale Italiana, Eminflex, PepsiCo, Panino Giusto e molti altri ancora. Insieme a loro, anche validi professionisti, tra cui psicologi, medici e instructor di materie tecniche dotati di certificazioni.

La scelta degli insegnanti già di per sé si rivela indicativa: lo scopo è quello di fornire gli strumenti e le conoscenze necessarie per individuare prima e realizzare poi progetti strutturati, qualificanti per poter diventare parte di realtà di successo.

I corsi vengono costruiti con un obiettivo ben preciso: formare una mentalità imprenditoriale innovativa, come base di team building vincenti, in grado di fare la differenza sul mercato e in generale nel mondo del lavoro imprenditoriale. Il know how messo a disposizione, dunque, nasce proprio con l’intento di differenziarsi e distaccarsi dalla formazione tradizionale, sia nei contenuti selezionati e approfonditi, sia nella modalità di strutturazione e fruizione.

L’App di Corsi.it, infatti, consente di seguire in tutta comodità videocorsi pensati – come anticipato poco sopra – con una finalità formativa inedita: “Impara, Insegna, Cambia il mondo”. Una formazione rivolta, insomma, a tutte le figure del team di lavoro per sviluppare un mindset condiviso e produttivo.

Per farlo, una delle strategie più funzionali è il catalogo multi-disciplinare, composto da brevi lezioni giornaliere, dalla durata di cinque o dieci minuti ciascuna, attraverso le quali il team può, anche in modalità gruppale, apprendere velocemente e in maniera molto intuitiva le informazioni di settore e gli aggiornamenti di attualità.

L’idea di realizzare lezioni informative smart nasce sulla base di ricerche scientifiche redatte proprio per dimostrare che brevi focus attorno a un argomento specifico aiutano a sviluppare la capacità di problem solving.

Un altro indiscutibile vantaggio di questa tipologia di lezioni riguarda la sua notevole accessibilità e dunque la serenità nell’apprendimento tramite pillole informative riassuntive, ma, al tempo stesso, di approfondimento su questioni formative verticali.

I videocorsi vengono girati in alta qualità sia audio che video, compatibili sia per App iOS, sia per Android. Ogni corso, infine, termina con test per valutare l’apprendimento e mette a disposizione materiale didattico, come riassunti e slide, comprensivi di esercizi pratici da svolgere.

Dove e quando i corsi rivelano la loro utilità pratica

Delineata la sua mission, risulta piuttosto evidente in quale modo Corsi.it riesca a restituire, proprio nei termini pratici, un’utilità tangibile. A livello individuale, infatti, è in grado di favorire la crescita del potenziale e gli avanzamenti di carriera, fornendo numerosi input e stimoli dal punto di vista intellettuale o creativo, ma anche sul versante pratico del problem solving.

C’è da aggiungere che non soltanto rilascia certificati riconosciuti e di prestigio superiore a quelli di altre realtà formative, ma dispone di lezioni altamente qualificanti, paragonabili ai costosi MBA, dei quali non richiede però affatto il medesimo sforzo economico.

A fare la differenza è di per sé la qualità stessa del know how offerto, perché elaborato da figure professionali concentrate sulle individualità, come psicologi, esperti di fitness e alimentazione, medici e anche ipnotisti. Va sottolineato, in ultimo, che la presenza di docenti che vantano all’attivo nel loro curriculum vitae titoli di rilievo all’interno dei più grandi brand italiani e non solo, favorisce negli utenti stimoli e risultati di gran lunga migliori rispetto agli altri corsi online.

Uno dei principali punti di forza della piattaforma non è semplicemente la gamma dei corsi di cui dispone, che attualmente supera i duecento, ma l’orientamento formativo presentato fin dal momento dell’iscrizione: gli utenti non hanno a disposizione semplicemente dei corsi di formazione, ma anche e soprattutto consigli e supporti qualificati per la scelta più indicata e lungimirante sulla base delle proprie esigenze e realtà aziendali.