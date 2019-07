Stasera in tv 24 luglio 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 24 luglio 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 24 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 24 luglio 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè

21:25 – SuperQuark

Questa sera su Rai 1, dopo il cambio di programmazione di settimana scorsa dovuto alla morte improvvisa di Andrea Camilleri, torna SuperQuark, con Piero e Alberto Angela. Anche per questa settimana saremo accompagnati alla scoperta di argomenti interessanti e appassionanti spaziando dall’archeologia alla natura, dalla storia alla tecnologia, dall’economia alla scienza, passando per i tanti siti ricchi storia e archeologia in giro per l’Italia.

Le anticipazioni della puntata di stasera di SuperQuark

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21.20 – Elementary – Stagione 7 Episodio 3

Rai 2 questa sera torna un nuovo appuntamento con la serie tv Elementary: in onda l’episodio numero 3 della stagione 7, dal titolo “Il prezzo dell’ammissione”.

Trama: Grazie a Morland, Sherlock riesce ad incontrare il vicecapo dell’FBI per chiedergli che il suo nome venga riabilitato negli Stati Uniti.

Le anticipazioni di Elementary di stasera

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto? Speciale 2019

Questa sera Rai 3 continuano le puntate speciali di Chi l’ha visto?, con Federica Sciarelli, che ripercorrono i casi principali affrontati dalla trasmissione in tutto il 2019.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21.25 – I Legnanesi – I Colombo Viaggiatori

Su Rete 4 questa sera torna un nuovo appuntamento con il teatro de I Legnanesi: lo spettacolo di oggi è I Colombo Viaggiatori.

STASERA IN TV 24 LUGLIO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Manifest – Stagione 1 Episodio 10

Su Canale 5 stasera torna Manifest, con l’episodio numero 10 della prima stagione, intitolato “Venti trasversali”.

Trama: Tutti i passeggeri, portati in un luogo segreto sulla spiaggia, sono in stato catatonico. Uno di loro si risveglia, ma non ricorda nulla della propria vita.

Le anticipazioni della puntata di Manifest

GUIDA TV 24 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.15 – Battiti Live

Italia 1 questa sera presenta il terzo appuntamento dell’estate con Battiti Live, l’esclusivo concerto in 5 date, tutte in Puglia, organizzato da RadioNorba e condotto dalla coppia Elisabetta Gregoraci-Alan Palmieri.

La scaletta della data di stasera di Battiti Live

Le anticipazioni di Battiti Live del 24 luglio 2019

PROGRAMMI TV 24 LUGLIO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – In onda

21:15 – Bello, onesto, emigrato Australia, sposerebbe compaesana illibata

Questa sera in prima serata su La 7 vi aspettano grandi risate con la comicità di Alberto Sordi e Claudia Cardinale nel film Bello, onesto, emigrato Australia, sposerebbe compaesana illibata.

Trama: Amedeo Battipaglia, italiano ormai non più giovane emigrato in Australia, decide che è arrivato il momento di accasarsi e, ritenendo le australiane troppo emancipate per i suoi gusti, fa venire dall’Italia Carmela. Il fatto che lui non sia bello, anzi soffra di epilessia, e che lei non sia illibata, anzi sia un’ex prostituta, non impedisce ai due, dopo diverse vicissitudini, di convolare a felici nozze.

PROGRAMMI TV 24 LUGLIO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate –

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Cremonese – Napoli

Stasera su Tv 8 c’è l’amichevole di calcio tra Cremonese e Napoli. I partenopei, allenati da Carlo Ancelotti, continuano la loro preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Serie A con una sgambata contro la formazione della Cremonese, che milita in Serie B.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

19:15 – Sei ancora qui

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Replicas Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film Replicas, thriller del 2016 con Keanu Reeves, Alice Eve, Thomas Middleditch, John Ortiz.

Trama: Con una storia drammatica dai risvolti inaspettati, Replicas riscrive le leggi di Asimov e della robotica fondendo insieme gli slanci della mente umana con gli iperrealistici fantocci robotici. Terrorizzato all’idea di perdere moglie e figli, morti durante un terribile incidente stradale, il neuroscienziato William Foster (Keanu Reeves) impiega i mezzi a disposizione per instillare la coscienza e la sensibilità dei suoi cari dentro alcuni androidi all’avanguardia. La fedele riproduzione, non solo della moglie Mona (Alice Eve) e dei figli, ma della vita familiare precedente alla tragedia, insospettisce quelli che lo circondano e attira addosso al nucleo l’attenzione di uomini potenti e senza scrupoli. Per riavere indietro la sua famiglia Foster è pronto a sfidare il laboratorio controllato dal governo, una task force della polizia e le leggi stesse della scienza.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 24 LUGLIO 2019: SKY UNO

19:10 – 4 ristoranti Spagna – –

20:25 – Cuochi d”Italia

21:15 – Marc Ribas 4 ristoranti Spagna – 1^TV Su Sky Uno questa sera arrivano le nuove puntate di 4 ristoranti Spagna, condotto come sempre da Marc Ribas.