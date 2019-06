Ballottaggi comunali 9 giugno 2019 Diretta | Apertura seggi ballottaggio | Scheda elettorale | Orari voto ballottaggio | Come si vota al ballottaggio

Ballottaggi comunali 9 giugno 2019 Diretta | Oggi, 9 giugno 2018, i cittadini di 136 comuni italiani sono chiamati alle elezioni. (A questo link tutti i comuni capoluogo al voto e i rispettivi candidati).

I seggi sono aperti dalle 7 di stamattina e chiuderanno alle ore 23.

Ballottaggi comunali 9 giugno 2019 diretta live

Qui di seguito tutte gli aggiornamenti in tempo reale della giornata di oggi, 9 giugno 2019:

• ore 7.00 – Aperti i seggi in 136 comuni

Alle ore 7 hanno aperto i seggi per i ballottaggi nei 136 comuni chiamati al rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale.

Di questi, sono 124 i comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti e 12 quelli con popolazione inferiore ai 15mila abitanti.

Due i capoluogo di Regione al ballottaggio: Potenza e Campobasso; 13 quelli di provincia al ballottaggio: Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato e Rovigo.

Gli elettori interessati dai ballottaggi sono complessivamente 3.648.485, su una popolazione di 4.406.443, per un totale di 4.431 sezioni elettorali. Alle 23 di stasera la chiusura dei seggi, quindi lo spoglio delle schede.

Apertura seggi ballottaggio | Ballottaggi comunali 2019

Orari voto ballottaggio | I seggi sono aperti dalle 7 alle 23 di domenica 9 giugno 2019. Alla chiusura dei seggi iniziano le operazioni di spoglio dei voti e a seguire la proclamazione degli eletti.

Come si vota al ballottaggio | Elezioni amministrative 2019

Il ballottaggio si tiene in tutti quei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, nel caso in cui nessun candidato al primo turno sia riuscito ad ottenere la maggioranza assoluta dei voti. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti, si tiene il ballottaggio solo in caso di parità assoluta tra i due candidati più votati.

Così come al primo turno, anche al ballottaggio, previsto oggi, 9 giugno 2019, l’elettore può votare o solo per la lista, attribuendo automaticamente il voto anche al candidato sindaco collegato, oppure può votare solo per il candidato sindaco, e non per la lista. Alle elezioni amministrative è prevista la possibilità di usare il voto disgiunto: si può votare per un candidato sindaco e per la lista ad esso collegata oppure è possibile votare per un candidato sindaco e per una lista non collegata a lui.

Ballottaggi comunali 2019 scheda elettorale

Ogni elettore che si reca al proprio seggio elettorale riceve una scheda. La scheda del ballottaggio è diversa da quella del primo turno, poiché sono presenti solo i nomi dei due candidati, insieme ai simboli delle liste a loro collegate.

Il secondo turno si tiene a due settimane dal primo. Tra il primo turno e il ballottaggio, le liste che vengono escluse possono apparentarsi con le altre liste e supportare così uno dei due candidati sfidanti.

L’accordo deve essere comunicato almeno una settimana prima del voto.