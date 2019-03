Ultime notizie oggi dall’Italia e dal mondo | Attualità, cronaca, politica | Ultima ora | News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

L’agenda di oggi | Sabato 23 marzo

Italia-Cina: il premier Conte incontra il presidente Xi Jinping a Villa Madama per la : il premier Conte incontra il presidente Xi Jinping a Villa Madama per la cerimonia di firma degli accordi. Brexit: i sostenitori del secondo referendum marciano per le strade del paese mentre la premier May tenta di riportare : i sostenitori del secondo referendum marciano per le strade del paese mentre la premier May tenta di riportare l’accordo in Parlamento. Confcommercio: 20esimo Forum di Cernobbio. Gilet gialli: atteso il XIX atto della protesta per le strade della Francia. Serbia: a Belgrado marcia di : a Belgrado marcia di protesta contro il presidente Vucic. Spagna: a Barcellona attesa la manifestazione contro il partito di estrema destra Vox. Roma: attesa la Marcia per il clima e contro le grandi opere

L’agenda di oggi | Venerdì 22 marzo

Cina: il : il presidente Xi Jinping a Roma incontra il presidente Mattarella. Ue: seconda giornata del : seconda giornata del summit a Bruxelles. Atteso il bilaterale del premier Conte con il presidente francese Macron sulla Tav Elezioni: in : in Basilicata è l’ultimo giorno di campagna elettorale, presente il leader della Lega Matteo Salvini. M5s: termina la consultazione sulla piattaforma Rousseau per la riorganizzazione del Movimento. Medio Oriente: sviluppi dopo che il presidente Usa Trump ha affermato di voler riconoscere la sovranità di Israele sulle : sviluppi dopo che il presidente Usa Trump ha affermato di voler riconoscere la sovranità di Israele sulle alture del Golan Caso Fadil: gli sviluppi dell’inchiesta sulla : gli sviluppi dell’inchiesta sulla morte della teste del processo Ruby. Corruzione: continuano le indagini sulla : continuano le indagini sulla loggia segreta a Castelvetrano. L’agenda di oggi | Giovedì 21 marzo Vertice Ue: i leader dei paesi Ue si : i leader dei paesi Ue si riuniscono per discutere di Brexit e Via della Seta. Cina: arriva in Italia il presidente : arriva in Italia il presidente cinese Xi Jinping. Regionali: in : in Basilicata atteso il comizio di Salvini a Muro Lucano. Governo: in Aula al Senato le mozioni di sfiducia per il ministro delle Infrastrutture Toninelli. Turchia: a Istanbul riprende il processo agli attivisti per i diritti umani, tra cui il direttore di Amnesty nel paese. Migranti: sviluppi sul caso della : sviluppi sul caso della nave italiana Mare Jonio Caso Fadil: proseguono le indagini sulla morte della proseguono le indagini sulla morte della teste del processo Ruby. L’agenda di oggi | Mercoledì 20 marzo Caso Diciotti: voto finale al Senato sull’ : voto finale al Senato sull’ autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Migranti: si attendono sviluppi sul caso della : si attendono sviluppi sul caso della nave della ong Mare Jonio con 49 persone sbarcata al porto di Lampedusa e posta immediatamente sotto sequestro. Via della Seta: i preparativi per l’arrivo a Roma del presidente cinese Xi Jinping. Regionali: ultimi giorni di campagna elettorale in : ultimi giorni di campagna elettorale in Basilicata Sblocca cantieri: il il decreto arriva al tavolo del Consiglio dei ministri. Salario minimo: tavolo tecnico al Mise con i : tavolo tecnico al Mise con i sindacati Ue: il Ppe esamina l’espulsione del partito del presidente ungherese : il Ppe esamina l’espulsione del partito del presidente ungherese Orban dal gruppo. Ilaria Alpi: ricorre l’anniversario della morte della ricorre l’anniversario della morte della giornalista , uccisa insieme a Miran Hrovatin a Mogadiscio. L’agenda di oggi | Martedì 19 marzo Governo: il premier Conte riferisce in Aula sulla : il premier Conte riferisce in Aula sulla Via della seta e sul prossimo vertice Ue. Decretone: il : il testo all’esame della Camera. Diciotti: la proposta della giunta delle Elezioni e delle immunità parlamentari di non concedere l’autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro Salvini arriva in Senato. Venezuela: si tiene a Roma l’incontro e la conferenze stampa degli inviati di Usa e Russia. Olanda: gli sviluppi nelle indagini : gli sviluppi nelle indagini sull’attacco a Utrecht. Brexit: Tusk in visita a Dublino in vista del vertice Ue. Medio Oriente: il segretario Usa Pompeo inizia il tour in Kuwait, Israele e Libano. Rai: in Vigilanza attesa l’audizione di Foa e Salini. L’agenda di oggi | Lunedì 18 marzo

Decretone: il : il testo arriva all’esame della Camera.

Governo: il presidente della Camera Roberto Fico : il presidente della Camera Roberto Fico riceve l’ambasciatore francese Masset.

Ucraina: ricorre il quinto anniversario dell’annessione della Crimea da parte della Russia.

Venezuela: a Roma si tengono i colloqui tra l’inviato Usa e i funzionari russi.

Via della Seta: il Consiglio dei ministri Esteri dell’Ue incontro il ministro cinese per parlare della creazione della nuova : il Consiglio dei ministri Esteri dell’Ue incontro il ministro cinese per parlare della creazione della nuova via commerciale progettata da Pechino.

Onu: il Consiglio di sicurezza si riunisce per discutere del futuro della : il Consiglio di sicurezza si riunisce per discutere del futuro della Siria

Egitto: il Parlamento discute sulla proroga del mandato del presidente al Sisi oltre il 2022.