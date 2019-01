Ultime notizie oggi dall’Italia e dal mondo | Attualità, cronaca, politica | Ultima ora | News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

Le notizie di oggi | Giovedì 17 gennaio 2019

17 gennaio – ore 7.00 – Roma, primo sciopero dei trasporti del 2019. Qui tutte le informazioni

L’agenda di oggi | Giovedì 17 gennaio 2019

Manovra : il Consiglio dei ministri si riunisce per discutere di reddito e quota 100. L’approvazione attesa in serata.

: il Consiglio dei ministri si riunisce per discutere di reddito e quota 100. L’approvazione attesa in serata. Brexit : il governo May supera il voto di sfiducia, si attende la presentazione del “piano B”mentre crescono i timori per il “no-deal”.

: il governo May supera il voto di sfiducia, si attende la presentazione del “piano B”mentre crescono i timori per il “no-deal”. Governo : il presidente Mattarella in visita ufficiale in Germania. Il premier Conte partecipa all’inaugurazione. dell’anno accademico a La Sapienza di Roma. Terremoto : il premier Conte incontra i presidenti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

: il presidente Mattarella in visita ufficiale in Germania. Il premier Conte partecipa all’inaugurazione. dell’anno accademico a La Sapienza di Roma. : il premier Conte incontra i presidenti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Dl semplificazioni ; il testo all’esame della commissione al Senato.

; il testo all’esame della commissione al Senato. Migranti: a Malta incontro 5+5 tra i ministri degli Esteri del Mediterraneo occidentale (tra cui l’Italia) con i paesi vicini del Nord Africa.

Le notizie di oggi | Mercoledì 16 gennaio 2019

16 gennaio – ore 2o.30 – Brexit, il governo May sopravvive alla mozione di sfiducia (Qui la notizia e qui abbiamo spiegato cosa succede adesso)

16 gennaio – ore 18.00 – Italia, la Camera Penale di Roma ha annunciato che presenterà un esposto in procura contro il ministro Bonafede, che con il suo video avrebbe messo a repentaglio la sicurezza di agenti sotto copertura (Qui la notizia)

16 gennaio – ore 17.00 – Caso Battisti, la superpoliziotta che ha fatto arrestare Cesare Battisti: “Ecco come lo abbiamo rintracciato” (I dettagli)

16 gennaio – ore 16.00 – Italia, Roma, 10 clochard morti in meno di due mesi: “Smettiamo di chiamarla emergenza freddo” (L’intervista)

16 gennaio – ore 15.00 – Siria, quattro soldati americani sono morti in un attacco suicida a Manbij (La notizia)

16 gennaio – ore 13.00 – Yemen, la denuncia di MSF: le mine stanno creando generazioni di persone mutilate. Qui l’articolo completo.

16 gennaio – ore 11.00 – Italia, è stato sequestrato il viadotto di Puleto della E45 all’altezza di Valsavignone, al confine fra la Toscana e l’Emilia Romagna. Al centro del sequestro un pilone di cemento gravemente danneggiato dall’usura e dal tempo. Qui l’articolo.

16 gennaio – ore 10.00 – Politica, ultimi sondaggi: aumenta il divario tra gli alleati di governo. Qui i dettagli.



16 gennaio – ore 9.30 – Usa, il fratello di Pablo Escobar lancia una criptovaluta per sfiduciare Trump. Qui i dettagli.



16 gennaio – ore 9.00 – Roma, muore 15enne per meningite: non era vaccinato. Qui i dettagli.



16 gennaio – ore 8.30 – Roma, confermato lo sciopero dei trasporti per la giornata di giovedì 17 gennaio. Qui gli ultimi aggiornamenti.

16 gennaio – ore 8.00 – Malpensa, Quibloccato il migrante che, da solo, ieri ha mandato in tilt il traffico aereo dello scalo. i dettagli.

16 gennaio – ore 7.30 – Napoli, bomba contro la pizzeria di Gino Sorbillo. Qui il video e la cronaca.

16 gennaio – ore 7.00 – Gaza, liberati i tre carabinieri italiani bloccati nella sede Onu di Gaza dai miliziani di Hamas.

L’agenda di oggi | Mercoledì 16 gennaio 2019

Brexit : le reazioni dopo la bocciatura dell’accordo con l’Ue

: le reazioni dopo la bocciatura dell’accordo con l’Ue Governo : il premier Conte in visita in Ciad.

: il premier Conte in visita in Ciad. Referendum : ddl di riforma costituzionale in Aula alla Camera.

: ddl di riforma costituzionale in Aula alla Camera. Spagna : continuano le ricerche del bimbo caduto nel pozzo

: continuano le ricerche del bimbo caduto nel pozzo Russia : conferenza stampa annuale del ministro degli Esteri Lavrov.

: conferenza stampa annuale del ministro degli Esteri Lavrov. Spagna : a Siviglia si insedia la coalizione di governo dell’Andalusia sostenuta dal partito di estrema destra : a Siviglia si insedia la coalizione di governo dell’Andalusia sostenuta dal partito di estrema destra Vox

Iran : 40esimo anniversario della fuga in esilio dello scià Mohammed Reza Pahlavi

Calcio: a Gedda, in Arabia Saudita, si gioca la finale di : a Gedda, in Arabia Saudita, si gioca la finale di Supercoppa italiana Juventus-Milan. Polemiche per i posti riservati a “soli uomini”.

Le notizie di oggi | Martedì 15 gennaio 2019

15 gennaio – ore 19.50 Regno Unito, la premier britannica, Theresa May, nel suo intervento davanti ai Comuni ha dichiarato di non aver alcuna intenzione di “arrendersi” ne’ revocando l’articolo 50 ne’ annullando la Brexit

15 gennaio – ore 19.00 – Italia, condannato il sindaco leghista che augurò lo stupro a Laura Boldrini (La notizia)

15 gennaio – ore 18.00 – Russia, arrestati e torturati a morte, la nuova ondata di repressione dei gay in Cecenia (I dettagli)

15 gennaio – ore 14.40 – Kenya, esplosioni vicino a un hotel di lusso di Nairobi. (qui l’articolo completo)

15 gennaio – ore 13.40 – Europa, il commissario Ue ha criticato le politiche di austerità che sono state imposte ad alcuni paesi membri durante la crisi economica scoppiata nel 2008. (qui l’articolo)

15 gennaio – ore 12.00 – Italia, il premier Giuseppe Conte è arrivato in Niger.

15 gennaio – ore 10.00 – Migranti, la Guardia costiera della Turchia ha soccorso 40 migranti naufragati al largo delle coste che affacciano sul mare Egeo: è morta una bambina di soli quattro anni.

15 gennaio – ore 9.00 – Usa, Il presidente Trump manda una lettera a Kim: sul tavolo un nuovo summit. Qui i dettagli.

15 gennaio – ore 8.30 – Battisti, la parata del governo per l’ex terrorista, la solitudine di Mattarella per Megalizzi: le due foto a confronto e la polemica.

15 gennaio – ore 8.00 – M5s, Grillo contestato dagli studenti di Oxford a suon di “buu” e “buffone”. Qui i dettagli.

15 gennaio – ore 7.30 – Battisti, Bersani ironizza: “Merito di Salvini, lo ha steso lui con un colpo di karate”. Qui i dettagli

15 gennaio – ore 7.00 – Terremoto, scuole chiuse a Ravenna dopo le scosse di questa notte. Qui gli ultimi aggiornamenti

L’agenda di oggi | Martedì 15 gennaio 2019

Terremoto: scuole chiuse a Ravenna dopo le scosse di questa notte. Qui gli ultimi aggiornamenti.

scuole chiuse a Ravenna dopo le scosse di questa notte. gli ultimi aggiornamenti. Battisti : prima notte nel carcere di Oristano dell’ex terrorista estradato in Italia.

: prima notte nel carcere di Oristano dell’ex terrorista estradato in Italia. Brexit : il voto decisivo a Westminister sull’accordo con l’Ue.

: il voto decisivo a Westminister sull’accordo con l’Ue. Governo : il premier Conte inizia la missione in Niger e Ciad.

: il premier Conte inizia la missione in Niger e Ciad. Senato : riunione della Conferenza dei capigruppo.

: riunione della Conferenza dei capigruppo. Legittima difesa : atteso l’esame in commissione Giustizia alla Camera.

: atteso l’esame in commissione Giustizia alla Camera. Dl Semplificazioni : il testo arriva in Aula al Senato.

: il testo arriva in Aula al Senato. Gilet gialli : il presidente Macron lancia il grande dibattito nazionale.

: il presidente Macron lancia il grande dibattito nazionale. Grecia: il premier Tsipras affronta il voto di fiducia.

Le notizie di oggi | Lunedì 14 gennaio 2019

14 gennaio – ore 19.10 – Usa, sono state tratte in salvo le due persone tenute in ostaggio da un uomo in un edifico Ups in New Jersey, a Logan Township: la vicenda si è chiusa senza feriti. Qui i dettagli

14 gennaio – ore 18.30 – Siria, Trump minaccia Erdogan: “Distruggeremo economicamente la Turchia in caso di attacco ai curdi”. Qui i dettagli

14 gennaio – ore 17.45 – Usa, in New Jersey, a Logan Township, un uomo si è barricato con due ostaggi all’interno di un edificio della società di spedizioni Ups. Qui i dettagli

14 gennaio – ore 16.00 – Francia, il presidente Emmanuel Macron ha scritto una lettera aperta ai francesi: “So che alcuni di noi sono insoddisfatti o in collera”, ma “voglio trasformare la vostra rabbia lavorando insieme a voi”, scrive il presidente. Qui i dettagli

14 gennaio – ore 15.00 – Polonia, morto il sindaco di Danzica: accoltellato sul palco durante un concerto. Qui il video dell’aggressione.



14 gennaio – ore 14.30 – Cesare Battisti sconterà l’ergastolo nel carcere di Oristano. Qui i dettagli.

14 gennaio – Cesare Battisti sconterà l’ergastolo grazie a un escamotage trovato da Italia e Brasile. A confermare l’indiscrezione è stato il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Qui i dettagli.

14 gennaio – ore 13.00 – Battisti, per l’ex terrorista si aprono le porte del carcere di Rebibbia dove sconterà l’ergastolo ostativo. Qui i dettagli.

14 gennaio – ore 12.00 – Battisti, dopo 38 anni di latitanza il suo arrivo in Italia. Qui le prime immagini e gli ultimi aggiornamenti.

14 gennaio – ore 10.30 – Battisti, il carcere di Rebibbia aspetta l’arrivo dell’ex terrorista: sarà in isolamento diurno per sei mesi. Qui gli ultimi aggiornamenti.

14 gennaio – ore 10.00 – Polonia, il sindaco di Danzica accoltellato sul palco durante un concerto. Qui il video dell’aggressione.



14 gennaio – ore 9.30 – Battisti, Salvini incontra Avramopoulos, ma annulla conferenza stampa per l’arrivo a Roma dell’ex terrorista. Qui i dettagli.

14 gennaio – ore 9.00 – Tav, il referendum divide Lega e M5s. Fico avverte Di Maio: “Ci siamo presi la responsabilità di annullare l’opera”. Qui i dettagli.



14 gennaio – ore 8.30 – Battisti, i comunisti chiedono l’amnistia: “Salvini vuole esibirlo come trofeo. È propaganda di governo”. Qui i dettagli.

14 gennaio – ore 8.00 – Rai, Salvini torna all’attacco di Fazio. E spunta il retroscena “leghista” su Elisa Isoardi a La vita in diretta. Qui i dettagli.

14 gennaio – ore 7.30 – Battisti in volo verso l’Italia. Il suo arrivo a Ciampino è atteso intorno alle 12.30. Qui i dettagli.

14 gennaio – ore 7.00 – Iran, aereo cargo si schianta vicino Teheran con a bordo dieci persone. Qui i dettagli.

L’agenda di oggi | Lunedì 14 gennaio 2019