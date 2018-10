Ultime notizie oggi dall’Italia e dal mondo | Attualità, cronaca, politica | Ultima ora | News in tempo reale | Aggiornamenti quotidiani giorno per giorno

La redazione di TPI cura per voi una selezione di ultime notizie di cronaca, attualità politica dall’Italia e dal mondo, fornendo anche un’agenda quotidiana dei fatti più importanti della giornata, come già viene fatto con le ultime news dal governo e gli ultimissimi sondaggi elettorali politici. N.B.: se questa diretta in tempo reale non risulta aggiornata all’orario più recente, cliccate qui.

Ultime notizie | Lunedì 22 ottobre

22 ottobre – ore 20.3o – Iran, l gruppo jihadista ‘Esercito della Giustizia’ ha rivendicato il rapimento di 12 poliziotti e soldati iraniani, avvenuto vicino alla frontiera pakistana.

22 ottobre – ore 20.oo – Italia, è morto Gilberto Benetton, il fondatore del Gruppo Benetton. Qui il nostro articolo

22 ottobre – ore 18.45 – Stati Uniti, la comunità Lgbt è in rivolta contro l’intenzione dell’amministrazione Usa di stabilire per legge che il sesso di una persona sia determinato in modo immutabile solo dagli organi genitali che si hanno alla nascita. Politici e attori di Hollywood si sono schierati a sostegno degli attivisti, che hanno manifestato la loro opposizione contro l’iniziativa della Casa Bianca.

22 ottobre – ore 18.00 – Regno Unito, l’accordo sulla Brexit è fatto “al 95 per cento”, ha assicurato la premier Theresa May aggiornando i Comuni dopo l’ultimo vertice europeo. May ha ribadito che il nodo del confine in Irlanda resta per ora irrisolto.

22 ottobre – ore 17.30 – Messico, l’uragano Willa si è rafforzato a categoria 5, il massimo livello della scala, e punta verso la costa occidentale del Messico.

22 ottobre – ore 16.30 – Stati Uniti, gli Usa “cominceranno a tagliare o a ridurre sostanzialmente gli imponenti aiuti regolarmente dati a Guatemala, Honduras ed El Salvador”, i paesi da dove è partita la carovana di migranti diretta verso gli Usa. Aa affermarlo sus Twitter è il presidente Donald Trump.

22 ottobre – ore 16.00 – Camerun, il presidente del Camerun Paul Biya ha ottenuto un settimo mandato alle elezioni del 7 ottobre, vinte con il 71,28 per cento dei consensi.

22 ottobre – ore 15.30 – Medio Oriente, un tribunale di Israele ha stabilito il rilascio condizionale del governatore palestinese di Gerusalemme, Adnan Ghaith, arrestato sabato dalle forze israeliane [Yeni Safak].

22 ottobre – ore 15.00 – Brasile, Jair Bolsonaro, il candidato di estrema destra, ha raggiunto il 60 per cento delle intenzioni di voto, mentre il suo sfidante Fernando Haddad, erede politico di Lula da Silva, resta al 40 per cento, secondo un sondaggio diffuso in Brasile a sei giorni dal ballottaggio delle elezioni presidenziali.

22 ottobre – ore 14.30 – Turchia, è stata trovata in un parcheggio a Istanbul un’auto con targa diplomatica del consolato saudita, uno di quelli ripresi dalle telecamere all’esterno del consolato mentre lasciavano l’edificio.

22 ottobre – ore 14.00 – Francia, il revisionista e negazionista francese Robert Faurisson è morto all’età di 89 anni nella sua casa di Vichy, in Francia.

22 ottobre – ore 13.30 – Etiopia, si è aperto in Etiopia il Sacro Sinodo della Chiesa ortodossa etiope Tewahedo, il primo dalla fine dello scisma del 1991.

22 ottobre – ore 12.50 – Niger, il governo ha annunciato che pagherà 3,5 milioni di dollari di risarcimenti ai residenti di Tibiri, nel centro sud del paese africano, che oltre 20 anni fa subirono deformazioni dopo aver bevuto acqua ad alto contenuto di fluoruro.

22 ottobre – ore 12.00 – Medio Oriente, una delegazione di funzionari egiziani di alto rango è entrata nella striscia di Gaza attraverso il valico di Erez con Israele per tenere alcuni incontri con i leader di Hamas.

22 ottobre – ore 11.30 – Cisgiordania, le forze armate hanno sparato e ucciso un palestinese che ha accoltellato un soldato a Hebron. [Jerusalem Post]

22 ottobre – ore 10.50 – Turchia, si ribalta un gommone nel Mar Egeo: morti anche due bambini.

22 ottobre – ore 10.20 – Nigeria, nuovo attacco di Boko Haram: 12 morti [News24]

22 ottobre – ore 09.40 – Yemen, i ribelli houthi sparano un altro missile contro l’Arabia Saudita .

22 ottobre – ore 08.50 – Taiwan, 18 persone hanno perso la vita in un incidente ferroviario. [Al Jazeera]

22 ottobre – ore 08.10 – Nigeria, 55 persone sono morte in uno scontro tra cristiani e musulmani nella città di Kasuwan Magani, nel nord del paese. [New York Times]

22 ottobre – ore 07.30 – Pakistan, al via l’esercitazione militare tra Russia e Pakistan.

22 ottobre – ore 06.55 – Brasile, in migliaia in piazza a Rio a sostegno di Bolsonaro in vista delle elezioni di domenica 28. Qui il profilo di Bolsonaro.

Lunedì 22 ottobre – L’agenda di oggi:

Manovra: scade a mezzogiorno il termine per l’invio della risposta dell’Italia alle osservazioni della Commissione europea. Si attende il deposito in Parlamento dei testi legati alla manovra.

Elezioni in Trentino Alto Adige: Svp al 40 per cento in Alto Adige, salgono Lega e il Team Koellensperger dell’ex M5S. Attesi i risultati in Trentino.

Governo: il premier Conte partecipa alla conferenza stampa indetta per la stampa estera. In giornata anche l’incontro con il presidente della Corte dei Conti e il presidente della Colombia. (qui gli aggiornamenti sulla politica italiana)

Genova: inizia alla Camera l’esame del Decreto Genova.

Aborto: manifestazione a Roma contro il voto in Campidoglio della mozione contro l’aborto sul modello di quella approvata a Verona.

Mercati: attesa per la riapertura dei mercati dopo il declassamento del rating deciso da Moody’s.

Caso Khashoggi: continuano le ricerche del corpo mentre Riad inizia a cambiare versione. (qui la ricostruzione completa)

Russia-Usa: dopo l’abbandono del trattato nucleare deciso dal presidente Trump arriva a Mosca il consigliere per la sicurezza nazionale, John Bolton.

Calcio: attesa l’elezione del presidente della Figc.

Cinema: il regista Scorsese incontra il pubblico in occasione del Roma Film Fest.

Ultime notizie | Domenica 21 ottobre

21 ottobre – 19.30 – Turchia, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato che martedì rivelerà i dettagli delle indagini turche sulla morte del giornalista saudita Jamal Khashoggi, ucciso nel consolato di Riad a Istanbul.

21 ottobre – 18.30 – Usa, le persone transgender negli Usa, circa 1,4 milioni, potrebbero vedersi privare dei diritti riconosciuti loro da Barack Obama. L’amministrazione Trump sta lavorando a una legge che stabilisce che il sesso di una persona è determinato in modo “immutabile” solo dagli organi genitali che si hanno alla nascita.

21 ottobre – 17.30 – Usa, Trump vuole ritirare gli Stati Uniti dal Trattato sul disarmo e sul controllo delle armi nucleari a raggio intermedio. Qui il nostro articolo.

21 ottobre – 16.30 – Israele, il premier Benyamin Netanyahu ha affrmato che avvierà trattative con la Giordania per verificare la possibilità di un’estensione delle intese esistenti” relative alla gestione di due terre di confine.

21 ottobre – 15.30 – Iran, il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha proposto al Parlamento quattro nuovi ministri, tra cui quello dell’Economia e Lavoro. Il rimpasto proposto dal presidente prevede cambi di poltrone in altri tre dicasteri: Industria e miniere; Sviluppo urbano, lavoro e Benessere sociale.

21 ottobre – 14.30 – Taiwan, almeno 17 persone sono morte e altre 126 sono rimaste ferite nel deragliamento di un treno vicino Taipei, nel distretto settentrionale di Yilan.

21 ottobre – 13.30 – Caso Khashoggi, il Regno Unito si unisce allo scetticismo della comunità internazionale verso le spiegazioni saudite sulla morte di Jamal Khashoggi, il giornalista dissidente che secondo le autorità turche è stato ucciso e fatto a pezzi nel consolato saudita a Istanbul. “Non credo siano credibili”, ha detto il ministro per la Brexit, Dominic Raab.

21 ottobre – 12.00 – Afghanistan, undici persone, tutte civili, sono morte a causa dell’esplosione di un ordigno piazzato sul ciglio di una strada, nel secondo giorno di votazioni per le elezioni parlamentari. Lo riferiscono fonti ufficiale afghane.

21 ottobre – 11.30 – Messico, circa 2000 migranti centroamericani, ammassatisi su un ponte tra Guatemala e Messico, si sono rimessi in marcia verso gli Stati Uniti.

21 ottobre – 10.30 – Francia, il nuovo ministro dell’Interno francese, Christophe Castaner, ha annunciato che prossimamente discuterà con i colleghi europei, compreso il collega italiano Matteo Salvini, della questione dei migranti e dei respingimenti alla frontiera tra Francia e Italia.

21 ottobre – 9.30 – Stati Uniti, il ritiro di Washington dal trattato sul disarmo nucleare è un passo “molto pericoloso”, ha detto il vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov.

Ultime notizie | Sabato 20 ottobre

20 ottobre – 20.00 – Afghanistan, salgono a 200 gli attacchi contro i seggi elettorali.

20 ottobre – 19.50 – Regno Unito, centinaia di persone sfilano per le strade di Londra per chiedere un nuovo referendum sulla Brexit [Bbc]

20 ottobre – 19.10 – Olanda, è morto l’ex premier socialista Wim Kok: aveva 80 anni. [Abc News]

20 ottobre – 18.50 – Brasile, il consolato portoghese di San Paolo sospende la richieste di cittadinanza: “Troppe domande”. Qui il nostro articolo.

20 ottobre – 18.15 – Regno Unito, più di mezzo milione di manifestanti hanno sfilato oggi per le vie di Londra per chiedere un secondo referendum sulla Brexit. [The Guardian]

20 ottobre – 17.45 – Manovra, il Consiglio dei ministri è finito: è stato raggiunto un accordo sul decreto fiscale tra M5s e Lega.

20 ottobre – 17.30 – Brasile, il candidato del Partito dei Lavoratori, Fernando Haddad: “Bolsonaro è un’aberrazione: parla di violenza e sa solo offendere donne e neri”. Qui un profilo di Bolsonaro

20 ottobre – 16.55 – Afghanistan, almeno 13 persone sono morte a Kabul per un attentato suicida nel giorno delle elezioni.

20 ottobre – 16.30 – Migranti, il vicepremier italiano Matteo Salvini: “Da oggi la polizia italiana sarà schierata al confine di Claviere”. La polemica nasce da un nuovo video su un presunto sconfinamento della polizia francese in territorio italiano.

20 ottobre – 16.00 – Caso Khashoggi, la cancelliera tedesca Angela Merkel respinge spiegazioni dell’Arabia Saudita: “Manca chiarezza”.

20 ottobre – 15.15 – Manovra, dopo un vertice a tre a Palazzo Chigi tra Conte, Salvini e Di Maio, ha preso inizio il Consiglio dei ministri che dovrà fare chiarezza sul decreto fiscale collegato alla manovra.

20 ottobre – 15.00 – Regno Unito, decine di migliaia in marcia a Londra per chiedere un secondo referendum sulla Brexit. [The Guardian]

20 ottobre – 14.50 – Volley, delusione azzurra: la Serbia batte l’Italia al tie break ed è campione del mondo.

20 ottobre – 14.30 – Uzbekistan, il presidente russo Vladimir Putin e quello uzbeko, Shavkat Mirziyoev, hanno dato il via alla costruzione nuova centrale nucleare nella regione di Navoiy.

20 ottobre – 14.00 – Volley, è appena finito il terzo set della finale del Mondiale femminile tra Italia e Serbia. Qui la diretta della partita

20 ottobre – 13.15 – Italia, al Circo Massimo di Roma ha preso il via la kermesse Italia a Cinque Stelle. Qui il programma dell’evento

20 ottobre – 12.40 – Volley, è iniziata la finale del Mondiale femminile tra Italia e Serbia. Qui la diretta della partita

20 ottobre – 12.30 – Siria, in un raid della coalizione guidata dagli Stati Uniti su due villaggi vicino a Deir el Zor sono stati uccisi oltre 60 civili. Lo riporta l’Agenzia statale di stampa siriana, Sana.

20 ottobre – 11.30 – Tanzania, liberato il miliardario Mohammed Dewji, sequestrato 10 giorni fa. [Bbc]

20 ottobre – 11.00 – Caso Khashoggi, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ritiene “credibile” la spiegazione fornita dall’Arabia Saudita [The Guardian].

20 ottobre – 10.45 – Manovra, il vicempremier leghista Matteo Salvini: “Con Di Maio non ci parliamo più”. Qui il nostro articolo.

20 ottobre – 10.00 – Afghanistan, diverse esplosioni con morti e feriti sono state registrate in alcuni seggi di Kabul, nel giorno delle elezioni parlamentari.

20 ottobre – 9.40 – India, treno sulla folla durante una festa religiosa: almeno 61 morti. Qui il nostro articolo.