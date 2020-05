Stasera in tv 5 maggio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 5 maggio 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 5 maggio 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 5 maggio 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Pooh amici per sempre

Questa sera su Rai 1 va in onda Pooh amici per sempre, uno speciale di oltre due ore condotto da Carlo Conti e interamente dedicato ai cinquant’anni di storia della band.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Gomorroide

Questa sera su Rai 2 va in onda il film Gomorroide, con Domenico Manfredi e Francesco De Fraia.

Trama: La camorra è in ginocchio grazie al più grande fenomeno mediatico degli ultimi anni: Gomorroide, un telefilm comico che la prende in giro. Un giorno, ai tre attori della serie, viene recapitata una busta.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano.

STASERA IN TV 5 MAGGIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Padre Pio

Su Canale 5 stasera va in onda Padre Pio, miniserie che racconta la storia del frate di Pietrelcina con protagonista Sergio Castellitto.

Trama: La fiction ripercorre la vita del frate di Pietrelcina, dall’infanzia, all’ordinazione, alle stimmate, attraverso un lungo flashback, qui offertoci tramite un lungo interrogatorio da parte di un sacerdote.

GUIDA TV 5 MAGGIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera tornano Le Iene con una versione completamente diversa per via dell’emergenza Coronavirus.

PROGRAMMI 5 MAGGIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di DiMartedì.

PROGRAMMI TV 5 MAGGIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:20 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 157 Prima TV

21:25 – Innocenti bugie

Su Tv8 questa sera va in onda il film Innocenti bugie, con Tom Cruise e Cameron Diaz.

Trama: June è una ragazzotta del Midwest che si ritrova coinvolta in un complotto internazionale dopo essere incappata (per caso?) in Milner che si rivela essere una superspia in missione. June si troverà così catapultata in un’avventura per lei davvero imprevista: un pericoloso viaggio intorno al mondo, al seguito dell’infallibile agente segreto, per proteggere un’invenzione che potrebbe rivelarsi la soluzione a tutti i problemi energetici del pianeta

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Robocop 2014

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Robocop 2014, con Joel Kinnaman e Gary Oldman.

Trama: Nell’anno 2029 la multinazionale americana OmniCorp ha sviluppato la più moderna tecnologia per la costruzione dei robot. I droni progettati sono risultati vincenti in tutte le varie guerre sparse per il globo terrestre e la societa’ desidera dare alle proprie creature un ruolo di primo piano anche in patria. Alex Murphy (Joel Kinnaman), marito e padre affettuoso, lavoro tutti i giorni per le strade di Detroit cercando di arrestare l’ondata di criminalita’ e corruzione che attanaglia la città. Ferito gravemente sul lavoro, Alex viene salvato dalla avanguardistica tecnologia robotica della OmniCorp, ritornando in servizio con nuove straordinarie abilita’ ma con problemi che un essere umano non ha mai affrontato prima.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 7

21:15 – E poi c’è Cattelan Live Ep. 5 Live

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata di E poi c’è Cattelan.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Potrebbero interessarti Stasera in tv lunedì 4 maggio 2020, programmi e film: Montalbano, Il signore degli anelli II Stasera in tv giovedì 30 aprile 2020, programmi e film: Vivi e lascia vivere, Il giovane Karl Marx, Piazzapulita Stasera in tv mercoledì 29 aprile 2020, programmi e film: Meraviglie, Tu si que vales, E.T. L’extraterrestre