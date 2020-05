Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 5 maggio 2020 su Rai 3

CARTABIANCA ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 5 maggio 2020, torna Cartabianca, il programma di Rai 3 con Bianca Berlinguer che dà spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo.

Vediamo quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21,20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 5 maggio

Stasera, 5 maggio 2020, nello studio di Bianca Berlinguer il focus sarà, naturalmente, la appena iniziata Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Da lunedì, infatti, sono state allentate le restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti, anche se rimane comunque il divieto di assembramento al fine di scongiurare una ripresa dei contagi da Covid-19. Molte attività e aziende hanno ripreso il lavoro, mentre molte altre sono ancora in attesa di poter ripartire. In alcune regioni, quelle dove il Coronavirus ha attecchito di meno, si sta pensando a una riapertura anticipata rispetto alla data indicata del 1 giugno, e ad esempio per quanto riguarda parrucchieri ed estetiste. Nel frattempo continua l’impegno del governo per far fronte alla crisi economica, con nuovi incentivi e bonus per i lavoratori e per l’utilizzo di mezzi propri per spostarsi al fine di rendere meno affollati i mezzi pubblici. Di questo e molto altro si parlerà stasera a Cartabianca con tanti ospiti.

Gli ospiti di questa sera

Cartabianca anticipazioni: dove vederlo in tv e in streaming

Dove vedere in tv il programma Cartabianca? La trasmissione verrà trasmessa, a partire dalle 21,20, stasera – martedì 5 maggio 2020 – su Rai 3. Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul terzo canale del vostro digitale terrestre, o sul 503 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 103 del vostro telecomando.

Ma Cartabianca è disponibile anche in streaming. Come? Sulla piattaforma RaiPlay, presente sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. RaiPlay è completamente gratuita: per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Rai 3.

