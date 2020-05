DiMartedì: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera, 5 maggio, su La 7

DIMARTEDÌ ANTICIPAZIONI – Questa sera, martedì 5 maggio 2020, torna l’appuntamento con DiMartedì, il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris in onda ogni martedì sera in prima serata su La7. Anche stavolta il giornalista, insieme a tanti ospiti e opinionisti, analizzerà i principali temi di attualità politica ed economica: ampio spazio anche nella puntata di oggi, ovviamente, all’emergenza Coronavirus, senza tralasciare questioni attinenti al costume e alla società. Ecco allora le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera di DiMartedì.

DiMartedì: le anticipazioni della puntata di stasera, 5 maggio

Questa sera a DiMartedì si tornerà a parlare dell’emergenza Coronavirus, ora arrivata alla cosiddetta Fase 2. Da lunedì 4 maggio, infatti, sono state allentate le restrizioni per quanto riguarda gli spostamenti fisici delle persone e molte aziende e negozi hanno ripreso le loro attività. Altre, invece, dovranno attendere il 1 giugno, anche se in alcune regioni – lì dove l’indice di trasmissibilità del Covid, l’R0, è più basso – si sta pensando ad una riapertura anticipata. Soprattutto parrucchieri ed estetisti protestano affinché possa essere data loro presto la possibilità di riaprire i loro negozi. La crisi economica dovuta alla diffusione del Coronavirus continua ad essere la prima preoccupazione del governo, che sta continuando a predisporre una serie di misure per sostenere i cittadini in questo momento di difficoltà. Questa sera nello studio di Floris si affronteranno dunque tutti questi temi legati alla Fase 2, lasciando sempre spazio anche alla politica, con le varie spaccature che continuano a crearsi nella maggioranza.

Come da tradizione poi a DiMartedì, secondo le anticipazioni, si parlerà anche di altri temi come le pensioni, il fisco, la cultura, l’arte e il costume. Immancabili come in ogni puntata i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira affidata a Gene Gnocchi. Appuntamento dunque stasera in prima serata dalle 21.15 su La7. Di seguito tutti gli ospiti di oggi.

Gli ospiti di stasera

Articolo in aggiornamento.

DiMartedì anticipazioni, dove vedere in tv e in streaming

Ma dove vedere DiMartedì in tv o in streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando, al 507 (per la versione in HD) del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i martedì a partire dalle ore 21,15. La sesta edizione è iniziata martedì 21 gennaio 2020. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Giovanni Floris in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.

Potrebbero interessarti Quanto guadagna Bianca Berlinguer: lo stipendio della conduttrice di Cartabianca Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, martedì 5 maggio 2020 Pooh Amici per sempre: scaletta e ospiti dello speciale su Rai 1 per i 50 anni di carriera della band