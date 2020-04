Stasera in tv 14 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 14 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, martedì 14 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 14 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

21:25 – Il Volo

Questa sera su Rai 1 va in onda Il Volo, uno speciale di Rai1 dedicato al trio pop-lirico di successo internazionale formato dai giovanissimi Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. E’ la trasposizione per la tv, per la regia di Paolo Beldì, del concerto evento #VeronaGrandeAmore che si è tenuto il 21 settembre nella splendida cornice dell’Arena di Verona a chiusura del Live Tour 2015.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Pechino Express

Questa sera su Rai 2 va in onda l’ultima puntata di Pechino Express.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con Cartabianca.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda una nuova puntata di Fuori dal coro, il programma condotto da Mario Giordano.

STASERA IN TV 14 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – Animali fantastici e dove trovarli

Su Canale 5 stasera va in onda Animali fantastici e dove trovarli, con Ezra Miller e Eddie Redmayne.

Trama: New York, 1926. Il magizoologo Newt Scamander sbarca in città insieme a numerose creature fantastiche racchiuse in una magica valigia. La loro fortuita liberazione da parte del babbano Jakob Kowalski porterà numerosi guai in una New York gia’ in subbuglio: una forza misteriosa porta caos.

GUIDA TV 14 APRILE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Il ciclone

Su Italia 1 questa sera va in onda Il ciclone, storica pellicola diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni.

Trama: Una compagnia di ballerine spagnole di flamenco, rimaste a piedi, trova ospitalità presso la famiglia Quarini, in uno splendido casolare della campagna toscana. La quotidianità della vita di provincia , mossa dal suo scorrere lento, viene sconvolta dalla vivacità di queste ragazze solari e dalla mentalità molto aperta.

PROGRAMMI 14 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione una puntata di DiMartedì.

PROGRAMMI TV 14 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 142 Prima TV

21:25 – Ben-Hur

Su Tv8 questa sera va in onda il film Ben-Hur, con Jack Huston e Toby Kebbell.

Trama: Il film ricalca le vicende della storia originale, l’epica vicenda di Giuda Ben-Hur, un giovane dalle nobili origini che è ingiustamente accusato di tradimento dal proprio fratello adottivo Messala, ufficiale dell’esercito Romano. Privato del titolo, separato dalla famiglia e dalla donna che ama, Giuda è ridotto in schiavitù. Dopo anni passati per mare, Giuda fa ritorno alla propria terra d’origine per cercare vendetta, ma trovando invece la salvezza.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Il Cinemaniaco

21:15 – Bohemian Rhapsody

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Bohemian Rhapsody, con Rami Malek e Lucy Boynton.

Trama: Quattro Oscar e due Golden Globe al film che celebra la gloria dei Queen e del leggendario Freddie Mercury, interpretato da uno straordinario Rami Malek. Dalla genesi della band alla consacrazione sul palco del Live Aid, la storia di uno dei gruppi rock piu’ amati di tutti i tempi.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 12

21:15 – E poi c’è Cattelan Ep. 2 Live

Questa sera su Sky Uno va in onda una puntata di E poi c’è Cattelan.

