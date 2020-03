Stasera in tv 23 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

STASERA IN TV – Cosa prevede la guida di stasera in tv 23 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv, lunedì 23 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di lunedì 23 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La concessione del telefono – C’era una volta Vigata

Questa sera su Rai 1 va in onda La concessione del telefono – C’era una volta Vigata, terzo film del ciclo C’era una volta Vigata tratto dal romanzo storico di Andrea Camilleri con protagonista Alessio Vassallo.

Trama: Pippo Genuardi, nato a Vigata il 3 settembre 1856, è un commerciante di legnami. Ma sia chiaro: quella non è la sua occupazione maggiore, anzi, potremmo dire che il suo vero talento è quello di cacciarsi nei guai. Spiantato, ironico, amante delle donne e della tecnologia, Pippo sembrerebbe aver messo la testa a posto sposando Taninè Schilirò, figlia dell’uomo più ricco di Vigàta, ma il nostro protagonista è appunto un uomo che in realtà non si accontenta mai. E così, spedendo tre lettere al Prefetto Marascianno (un napoletano paranoico e complottista), mette in moto un meccanismo che lo porterà a trovarsi sotto due fuochi incrociati.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Stasera tutto è possibile

Questa sera su Rai 2 va in onda Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino alla guida del comedy show più pazzo della tv.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Nuovi Eroi

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – In arte Mina

Questa sera su Rai 3 va in onda In arte Mina, uno speciale dedicato alla celebre cantautrice dedicato da Pino Strabioli.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Stasera Italia Speciale

Su Rete 4 va in onda una puntata speciale di Stasera Italia, dedicata alla grave emergenza sanitaria che sta attraversando il Paese: quando finirà la pandemia di Covid-19?

STASERA IN TV 23 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:40 – Striscia la notizia

21:20 – La vita è una cosa meravigliosa

Su Canale 5 stasera va in onda il film La vita è una cosa meravigliosa, di Carlo Vanzina con Gigi Proietti e Vincenzo Salemme.

Trama: Le storie di un poliziotto, di un bancario e di un medico. Il poliziotto scopre che la sua fidanzata fa la escort, mentre il bancario è sempre ricattato dai politici che gli chiedono favori finanziari.

Il trailer:

GUIDA TV 23 MARZO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:25 – Harry Potter e il prigioniero di Azkaban

Su Italia 1 questa sera va in onda il terzo film della storica saga di Harry Potter.

Trama: Appena giunto a Hogwarts per il terzo anno di corso, Harry scopre che il pericoloso assassino Sirius Black è fuggito dalla prigione di Azkaban, dove sono rinchiusi i maghi malvagi, e si è messo sulle sue tracce. E stavolta Harry non puo’ contare nemmeno sugli amici più cari, poichè fra loro si nasconde un traditore

Trailer:

PROGRAMMI 23 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:30 – Otto e Mezzo

21:15 – Speciale Tg – La7 – La trincea in corsia

Questa sera su La 7 è in programmazione uno speciale Tg intitolato La trincea in corsia, dedicato all’emergenza Coronavirus in Italia.

PROGRAMMI TV 23 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 126

21:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Riviera di Ulisse

Su Tv8 questa sera va in onda una puntata di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Cetto c’è senzadubbiamente

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Cetto c’è senzadubbiamente, divertentissima pellicola con Antonio Albanese.

Trama: Antonio Albanese, diretto da Giulio Manfredonia, per la terza volta nei panni di Cetto La Qualunque in una commedia dagli incassi super. Cetto scopre di essere l’erede naturale di un principe calabrese ed è pronto a godersi tutti i privilegi che spettano a un nobile.

Il trailer:

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 16

21:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cagliari

Questa sera su Sky Uno va in onda in replica un episodio di 4 ristoranti con Alessandro Borghese.

