Stasera in tv 7 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 7 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 7 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di sabato 7 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:10 – TG1 5 minuti

20:15 – Rai Cultura e Rai Uno presentano Serata Inaugurale Tosca

21:15 – Tg1

21:30 – Eurovisione

21:41 – In diretta da Bologna 62° Zecchino d’Oro – La finale

Questa sera su Rai 1 va in onda, da Bologna, la finale del 62o Festival dello Zecchino d’Oro. Il pubblico di Viale Mazzini scoprirà quali delle 12 canzoni finaliste, accompagnate dal Piccolo Coro Mariele Ventre, sarà la vincitrice.

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S.

Questa sera su Rai 2 va in onda una nuova puntata di N. C. I. S., dal titolo Appuntamento col destino.

Trama: Al bancone di un bar, Sloane sente la voce inconfondibile di Masahun, l’uomo che l’aveva tenuta prigioniera in Afghanistan. In preda alla rabbia, l’aggredisce, ma lui riesce a fuggire.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Le parole della settimana

21:45 – Città segrete – Venezia

Questa sera su Rai 3 va in onda, dopo il successo della scorsa stagione, la terza delle quattro nuove puntate di Città segrete, il programma di Corrado Augias alla scoperta dei segreti delle grandi città. Un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi di grandi centri urbani che crediamo di conoscere, ma di cui in realtà abbiamo scoperto ancora solo la superficie. La puntata di stasera è dedicata a Venezia.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto grado

Su Rete 4 stasera torna Quarto grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che raccontano i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall’opinione pubblica.

STASERA IN TV 7 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Tu si que vales

Su Canale 5 stasera va in onda una nuova puntata di Tu si que vales, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con una giuria d’eccezione formata da Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Teo Mammucari.

GUIDA TV 7 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – La bella e la bestia

Su Italia 1 questa sera va in onda il film La bella e la bestia, con Vincent Cassel, Le’a Seydoux e Andre’ Dussollier.

Trama: 1810. Belle (Le’a Seydoux) è una dei sei figli di un mercante che, caduto in disgrazia, ha perso ogni suo possedimento e ricchezza. A differenza delle altre sorelle, Belle è una ragazza dai modi gentili, umile e dotata di buon cuore che non ha mai dato peso al denaro. La sorte di Belle però è nelle mani del padre che stringe un redditizio accordo con la Bestia (Vincent Cassel), un orribile uomo maledetto in cerca di amore e redenzione che vive in un immenso castello. Quella che comincia come una storia di obblighi e costrizioni dettati dal materialismo e dal denaro si trasformera’ presto in una grande storia d’amore, capace di vedere e spingersi oltre le apparenze.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 7 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Atlantide presenta: U.S.A. contro John Lennon

Questa sera su La 7 torna Atlantide e presenta un film, U.S.A. contro John Lennon, che non è solo un ritratto biografico del musicista ma anche uno sguardo all’America di quei tempi attraverso documenti inediti e personali di Yoko Ono.

PROGRAMMI TV 7 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Un Natale da favola

Su Tv8 questa sera va in onda il film Un Natale da favola, con Briana Evigan e Paul Campbell.

Trama: La giovane Belle si occupa della vendita di una splendida villa. Purtroppo Hunter Lowell, il proprietario dell’abitazione è un uomo burbero con il quale è difficile andare d’accordo. Più passano tempo insieme e più Belle e Hunter scoprano di avere cose in comune e piano piano il carattere gelido dell’uomo sembra sciogliersi. Nasce dell’interesse fra i due ma l’arrivo di Tony, porterà scompiglio un questa storia d’amore che sta per nascere.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema – Questo o quello

21:15 – Knockout – Resa dei conti

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Knockout – Resa dei conti, con Gina Carano e Channing Tatum.

Trama: Il lavoro porta spesso Mallory Kane a sporcarsi le mani di sangue con azioni che nessun membro o capo di stato potrebbe mai ammettere. Mallory viene infatti spesso ingaggiata dai servizi segreti per pericolose missioni o omicidi da portare a termine. Tuttavia, durante la sua ultima spedizione a Dublino qualcosa non è andato per il verso giusto e sembra che qualcuno dei compagni di squadra voglia incastrarla. Costretta a tornare negli Stati Uniti per salvare se stessa e la propria famiglia, Mallory dovrà sfuggire da un gruppo di cinque agenti speciali, disposti a tutto pur di fermare i suoi propositi di vendetta nei confronti dei responsabili dell’operazione sabotata.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 7 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:30 – L’uomo della Domenica: Gigi Radice

21:00 – Udinese – Napoli

Su Sky Sport Uno stasera va in onda la replica di Udinese-Napoli.

SKY UNO

19:40 – Antonino Chef Academy Ep. 2

21:15 – X Factor 2019 settimo Live

Questa sera su Sky Uno va in onda in replica il settimo Live di X Factor 2019, andato in scena giovedì sera in diretta. È la semifinale dell’edizione 13 del talent.

Il riassunto del sesto live di X Factor

