RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Dal Teatro delle Vittorie Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – I giardini della memoria

Questa sera su Rai 1 torna una nuova puntata, in prima tv, di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, intitolata I giardini della memoria. La “versione femminile” di Montalbano è interpretata dall’attrice pugliese Vanessa Scalera.

Trama: In una gravina appena fuori Matera viene ritrovato il cadavere mummificato di Domenico Grieco, un noto architetto scomparso nel nulla quindici anni prima. Imma non è del tutto convinta si tratti di un incidente come molti credono, compreso il Procuratore capo. E con l’arrivo dei primi risultati investigativi l’intuizione di Imma che si tratti di omicidio si rafforza.

Le anticipazioni della terza puntata di Imma Tataranni

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 -20.30

21:05 – Che tempo che fa

Questa sera su Rai 2 va in onda la seconda puntata di Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio trasferito sul secondo canale Rai per questa nuova stagione.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Il borgo dei borghi

Questa sera su Rai 3 torna Il borgo dei borghi, viaggio nell’Italia dei piccoli centri in compagnia di Camila Raznovich e lo storico dell’arte Philippe Daverio.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:27 – The Bourne Identity

Su Rete 4 stasera è in programma il film di spionaggio The Bourne Identity, con protagonista Matt Damon.

Trama: Un uomo viene ritrovato in mare da un peschereccio. Oltre a ferite da arma da fuoco l’uomo ha anche perso la memoria, l’unica traccia della sua identità sembra essere una capsula conficcata nel suo corpo con un indirizzo di una banca svizzera.

STASERA IN TV 6 OTTOBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Live Non è la D’Urso

Su Canale 5 stasera torna Barbara D’Urso con il suo programma domenicale ricco di ospiti, Live Non è la D’Urso.

GUIDA TV 6 OTTOBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Prince of Persia: le sabbie del tempo

Su Italia 1 questa sera va in onda un film fantasy del 2010 per la regia di Mike Newell con Jake Gyllenhaal e Gemma Arterton.

Trama: Dastan, uno dei principi di Persia, rimane vittima di un complotto del perfido zio e viene accusato di aver assassinato il re. Mentre fugge, il suo destino si incrocia con quello della principessa Tamina, guardiana del pugnale magico che contiene la sabbia del tempo.

Di seguito il trailer:

PROGRAMMI TV 6 OTTOBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata del talk show di approfondimento su tematiche di attualità condotto da Massimo Giletti, Non è l’arena.

PROGRAMMI TV 5 OTTOBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Roma Prima TV

Su Tv8 questa sera va in onda un nuovo episodio, in prima tv, di 4 Hotel, la sfida tra albergatori condotta dallo chef stellato Bruno Barbieri.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Red Zone – 22 miglia di fuoco

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Red Zone – 22 miglia di fuoco, thriller per la regia di Peter Berg con Mark Wahlberg e Lauren Cohan.

Trama: Un agente d’elite dell’intelligence americana, aiutato da un’unità tattica di comando top secret, cerca di venire a patti con un misterioso agente di polizia indonesiano con informazioni sensibili utili ad affrontare un caso di corruzione politica tanto violento quanto estremo.

Di seguito il trailer:

STASERA IN TV6 OTTOBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:30 – Sky Calcio Show (diretta)

21:30 – Inter – Juventus (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda il big match tra Inter e Juventus.

SKY UNO

20:15 – Matrimonio a prima vista Italia Ep. 6

21:15 – Antonio Riva: una sposa da sogno Ep. 6 Prima TV

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Antonio Riva: una sposa da sogno, con il noto stilista che mostrerà le sue creazioni alle future spose.

