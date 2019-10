Imma Tataranni: la trama della terza puntata stasera su Rai 1

Imma Tataranni trama – Questa sera, domenica 6 ottobre 2019, va in onda in prima serata su Rai 1 alle 21.25 una nuova puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la nuova serie di Viale Mazzini con protagonista Vanessa Scalera tratta dai romanzi della scrittrice Mariolina Venezia. La fiction ambientata in Basilicata – a guardare i dati Auditel degli ascolti – ha finora conquistato l’approvazione del pubblico, il quale attende ora di gustarsi il terzo episodio, intitolato I giardini della memoria.

Tutto quello che c’è da sapere su Imma Tataranni – Sostituto procuratore

Vediamo di seguito quali sono le anticipazioni della terza puntata di Imma Tataranni – Sostituto procuratore.

Anticipazioni del 6 ottobre 2019

In questo terzo episodio, che come anticipato si chiama I giardini della memoria, Imma si occuperà del caso di Domenico Grieco, noto architetto scomparso ben 15 anni prima di cui viene ritrovato il cadavere mummificato in una gravina appena fuori Matera. Anche se fin da subito tutti – compreso il Procuratore Capo – sono sicuri si tratti di un incidente, Imma non è affatto convinta di quella tesi e inizia ad avere dei sospetti, poco dopo confermati dai risultati investigativi.

Chi è il responsabile della morte dell’uomo? Una volta assodato che si tratta di omicidio, Imma svolgerà le dovute indagini cercando di ricostruire quanto accaduto scavando nel passato dell’uomo e trovare elementi di prova a sostegno della sua tesi. Nel frattempo, a intrecciarsi con quella lavorativa c’è la vita privata di Imma; la donna, nonostante l’amore per il marito Pietro appaia solido, coltiva un rapporto molto speciale con il suo diligentissimo assistente, Ippazio.

I due, infatti, provano attrazione l’uno per l’altra. Cosa accadrà dunque nella puntata di stasera?

Il cast di Imma Tataranni – Sostituto procuratore

Potrebbero interessarti Che Tempo Che Fa, gli ospiti della seconda puntata in onda domenica 6 ottobre 2019 su Rai 2 Che Tempo Che Fa, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 6 ottobre 2019 su Rai 2 Live non è la d’Urso: le anticipazioni e gli ospiti della quarta puntata del 6 ottobre

Imma Tataranni – Sostituto procuratore va in onda su Rai 1 in prima serata alle 21.25.

Dove vedere la serie in streaming