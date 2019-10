Prince of Persia – Le sabbie del tempo: trama, cast, trailer e streaming del film in onda stasera su Italia 1

Questa sera, domenica 6 ottobre 2019, va in onda in prima serata su Italia 1 alle 21.20 Prince of Persia – Le sabbie del tempo, film d’avventura del 2010 diretto da Mike Newell. La pellicola, basata sull’omonimo celebre videogioco, ha però una trama indipendente.

Ma vediamo tutti i dettagli sul film: la trama, il cast, il trailer e dove vederlo in tv e in streaming.

Trama

Nella pellicola il protagonista è Dastan, un orfano accolto nella corte del re di Persia che, insieme ai due principi suoi fratellastri Tus e Garsiv, espugna la città santa di Alamut su ordine dello zio Nizam. Quest’ultimo, come motivo ufficiale da dare a Dastan, dice che nella città sono nascoste armi per i nemici della Persia.

La principessa di Alamut, la bella Tamina, respinge però queste sue accuse e vuole a tutti i costi recuperare il pugnale dal manico in vetro che durante la battaglia ha sottratto proprio Dastan.

Prince of Persia le sabbie del tempo film: cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Jake Gyllenhaal – Dastan

– Dastan Gemma Arterton – Tamina

– Tamina Alfred Molina – sceicco Amar

– sceicco Amar Ben Kingsle y – Nizam

y – Nizam Steve Toussaint – Seso

– Seso Toby Kebbell – Garsiv

– Garsiv Richard Coyle – Tus

– Tus Ronald Pickup – re Sharaman

– re Sharaman Reece Ritchie – Bis

– Bis Gísli Örn Garðarsson – Zolm

– Zolm Claudio Pacifico – hashashin

Trailer

Ecco il trailer del film:

Prince of Persia le sabbie del tempo film: streaming

Come fare per vedere Prince of Persia – Le sabbie del tempo in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 6 ottobre 2019 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

