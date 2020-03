Stasera in tv 4 marzo 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 4 marzo 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 4 marzo 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 4 marzo 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Pretty Woman

Questa sera su Rai 1, anziché andare in onda la partita (sospesa causa coronavirus) va in onda il classico con Julia Roberts e Richard Gere, Pretty Woman.

Trama: Ricco ma solitario uomo d’affari si imbatte involontariamente in una prostituta e preso dalla sua simpatia la contratta come accompagnatrice. Finirà per innamorarsene perdutamente.

Trailer:



RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il cacciatore 2

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuova puntata della serie tv Il cacciatore 2: l’episodio s’intitola Non me ne sono mai andato.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – CR4 – La repubblica delle donne

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento settimanale con CR4 – La repubblica delle donne.

STASERA IN TV 4 MARZO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30- Striscia La Notizia

21:20 – Chi vuol essere milionario

Su Canale 5 stasera va in onda l’ultima puntata di Chi vuol essere milionario: riusciranno a portare a casa il milione?

ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. MIAMI

21:21 – La fabbrica di cioccolato

Su Italia 1 questa sera va in onda il film La fabbrica di cioccolato con Johnny Depp.

Trama: Remake con Johnny Deep dell’omonimo film. Alcuni ragazzi vincono un “giro turistico” all’interno della fantastica fabbrica di cioccolatto di Willy Wonka.

Trailer:

PROGRAMMI TV 4 MARZO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide

Questa sera su La 7 andrà in onda il programma Atlantide.

PROGRAMMI TV 4 MARZO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età

21:30 – Italia’s Got Talent 1^TV

Su Tv8 questa sera spazio in prima tv alla puntata semifinale di Italia’s Got Talent.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Brave ragazze

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Brave Ragazze con Ambra Angiolini, Serena Rossi, Ilenia Pastorelli e Silvia D’Amico.

Trama: . Quattro ragazze di Gaeta si travestono da uomini per rapinare una banca.

SKY UNO

20:00 – MasterChef Magazine Ep. 22

20:35 – Cuochi d’Italia Ep. 17

21:30 – Italia’s Got Talent

Su Sky Uno va in onda la semifinale di Italia’s Got Talent.

