Stasera in tv 3 aprile 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 3 aprile 2020? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 3 aprile 2020? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di 3 aprile 2020:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Gifted – Il dono del talento

Questa sera su Rai 1 va in onda il film Gifted – Il dono del talento, con Chris Evans e Mckenna Grace.

Trama: Frank Adler è un single che sta allevando Mary, la nipote di sette anni figlia di sua sorella, una matematica assolutamente geniale. Anche Mary e’ straordinariamente dotata per la materia e non solo. Tanto che quando deve controvoglia andare a scuola si ritrova in una condizione distante anni luce da quella dei suoi coetanei. Ciò le procura disagio ma, ad aggravare la situazione, interviene la nonna materna Evelyn che la vuole sottrarre a Frank per spingerla sul versante dell’eccellenza negli studi.

Trailer:

RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – The Good Doctor

Questa sera su Rai 2 va in onda un nuova puntata di The Good Doctor.

Trama: Shaun tenta in tutti i modi di rendere appagante il rapporto con Carly. Intanto, Morgan si trova ad affrontare un caso che la riguarda da vicino: quello di sua madre.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Passeggeri notturni

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Passeggeri notturni, con Claudio Gioè, Nicole Grimaudo e Gian Marco Tognazzi.

Trama: Tratto dai racconti di Gianrico Carofiglio all’interno delle raccolte Passeggeri Notturni e Non esiste saggezza, racconta di d Enrico, speaker di RadioFuturo che intrattiene il pubblico che ogni sera si sintonizza per seguire una trasmissione di grande successo. Enrico è dotato di una voce avvolgente e un carisma notevole. Così raccoglie le storie di chi chiama in diretta e le trasforma in racconti avvincenti. La telefonata di Sabrina, un’ascoltatrice tanto fedele quanto timida, sconvolge l’essenza del programma. Dopo aver trovato il coraggio di chiamare, Sabrina rivela di essere stata segnata da un dolore profondo che ha marchiato per sempre la sua vita e i suoi rapporti con gli altri. Le conseguenze sulle relazioni interpersonali di Sabrina sono disastrose, ma è proprio grazie all’aiuto di Enrico che lei riesce a dire i primi “no”.

Trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarto Grado

Su Rete 4 va in onda un appuntamento di Quarto Grado.

STASERA IN TV 3 APRILE 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:30- Striscia La Notizia

21:20 – Amici di Maria

Su Canale 5 stasera va in onda la puntata finale di Amici di Maria De Filippi.

ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Run all night – Una notte per sopravvivere

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Run all night – Una notte per sopravvivere, con Liam Neeson e Genesis Rodriguez.

Trama: Jimmy Conlon è un ex killer professionista, amico fedele del boss mafioso Shawn Maguire, tormentato da innumerevoli sensi di colpa per i suoi crimini passati. Il figlio Michael non vuole avere nulla a che fare con padre nel tentativo di creare per se’ e la propria famiglia una vita perbene. Ma il destino complica le cose.

Trailer:

PROGRAMMI TV 3 APRILE 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Propaganda Live

Questa sera su La 7 andrà in onda il programma PropagandaLive.

PROGRAMMI TV 3 APRILE 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età – Ep. 135 – Prima TV

21:30 – Italia’s Got Talent – Best of – Ep. 3

Su Tv8 questa sera torna il terzo episodio dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Gun Shy – Eroe per caso

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Gun Shy – Eroe per caso, con Antonio Banderas e Olga Kurylenko.

Trama: Turk Henry, bassista di una band di successo che si è recentemente sciolta, parte con la moglie per una vacanza di lusso esotica in Cile. Quando la donna viene rapita da un gruppo di rinnegati bucanieri che necessitano di soldi per comprare una barca, Turk è costretto a rimboccarsi le maniche e a inoltrarsi in una pericolosa missione di salvataggio.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 5

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Liguria

Su Sky Uno va in onda una puntata di 4 Hotel con Bruno Barbieri.

