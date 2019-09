Stasera in tv 22 settembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 22 settembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 22 settembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 22 settembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Imma Tataranni – Sostituto Procuratore

Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata di un nuovo sceneggiato di genere poliziesco della rete di Viale Mazzini, Imma Tataranni. Il primo episodio si intitola L’estate del dito.

Trama: Da un dito di donna avvistato in mare, Imma Tataranni si convince che dietro si nasconda un caso su cui vuole indagare. Decide di tornare dalle ferie a Matera alla sua Procura, dove conosce il nuovo Procuratore Capo, il dottor Vitali e insieme al giovane appuntato dei Carabinieri Calogiuri, suo fidato scudiero, inizia la sua indagine.

Il cast di Imma Tataranni – Sostituto procuratore

Le anticipazioni della prima puntata di Imma Tatarrani

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

21:05 – LOL ; – )

21:20 – Hawaii Five – 0

Questa sera su Rai 2 Hawaii Five – 0 con un nuovo episodio, Il racconto di Jenny.

Trama: Jerry si reca con i suoi amici al campeggio dove sostiene di aver assistito all’occultamento di un cadavere nel 1982, quando era bambino, per ritrovare i resti della vittima prima che sul posto venga costruito un campo da golf. Nel frattempo la Five-0 indaga sul macabro ritrovamento di un corpo nella proprietà di una chiesa e scopre che lo stesso è stato raffigurato nel disegno di una bambina tre giorni prima.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:30 – Grazie dei fiori

21:20 – Il borgo dei borghi

Questa sera Rai 3 propone Il Borgo dei borghi, un viaggio nell’Italia dei piccoli centri in compagnia di Camila Raznovich e lo storico dell’arte Philippe Daverio. Un percorso a tappe per svelare i tesori piu’ nascosti della penisola.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Weekend

21:25 – Collateral

Su Rete 4 questa sera va in onda Collateral, film thriller del 2004 con protagonista Tom Cruise.

Trama: Un sicario prende in ostaggio un tassista per poter girare la città e raggiungere le sue cinque vittime. I due instaurano uno strano rapporto, non tutto va come dovrebbe andare, forse perché il killer non è più convinto del suo lavoro.

STASERA IN TV 22 SETTEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:20 – Live Non è la D’Urso

Su Canale 5 stasera la seconda puntata di Live Non è la D’Urso, il programma serale condotto dalla padrona di casa di Canale 5. Tanti, come sempre, gli ospiti della serata.

Gli ospiti della puntata di stasera di Live Non è la D’Urso

GUIDA TV 22 SETTEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21:20 – Doctor Strange

Su Italia 1 questa sera un film fantastico con Benedict Cumberbatch, Doctor Strange.

Trama: Benedict Cumberbatch interpreta il più mistico degli eroi Marvel in 3D. Dopo aver perso l’uso delle mani in un incidente, un neurochirurgo acquisisce poteri magici grazie a una cura alternativa.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 22 SETTEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

Questa sera su La 7 torna Massimo Giletti con il suo programma di approfondimento giornalistico, Non è l’arena.

Potrebbero interessarti Stasera in tv, programmi e film di venerdì 20 settembre 2019: Tale e Quale Show, Rosy Abate 2, Propaganda Live Stasera in tv, programmi e film di mercoledì 18 settembre 2019: A casa tutti bene, Italia-Francia volley, Rosy Abate 2 Stasera in tv, programmi e film di martedì 17 settembre 2019: La strada di casa, Napoli-Liverpool

PROGRAMMI TV 22 SETTEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:25 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

Su Tv8 questa sera in prima serata la sfida tra albergatori dove a decidere il vincitore è lo chef Bruno Barbieri, 4 Hotel.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – A testa alta

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film d’azione A testa alta, del 2004 con Dwayne Johnson e Neal McDonough.

Trama: Agente delle forze speciali fa ritorno a casa dopo un lungo periodo, ma niente è come prima e dovrà farsi eleggere sceriffo per combattere il crimine e ripulire la sua città.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 22 SETTEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

20:40 – Lazio – Parma (diretta)

22:45 – Sky Calcio Club

Su Sky Sport Uno va in onda in diretta lo scontro tra Lazio e Parma.

SKY UNO

20:05 – Matrimonio a prima vista Italia

21:15 – Antonio Riva: una sposa da sogno

Questa sera su Sky Uno va in onda in prima tv assoluta una nuova puntata di Antonio Riva: una sposa da sogno, il nuovo programma in cui lo stilista Antonio Riva, massimo esperto in abiti da sposa femminili, veste due sfidanti prossime all’altare.