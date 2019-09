Il borgo dei borghi, le anticipazioni della prima puntata in onda stasera 22 settembre su Rai 3

Questa sera, domenica 22 settembre 2019, torna su Rai 3 Il borgo dei borghi, la trasmissione condotta da Camila Raznovich che si propone di trovare il borgo più bello d’Italia, in un appassionante tour del nostro Paese.

Una vera e propria sfida, per un totale di cinque puntate in prima serata ogni domenica dalle 21.20 su Rai 3: dopo i primi quattro episodi “eliminatori”, l’ultima puntata sarà la finalissima, che decreterà il vincitore. Un viaggio tra arte, storia, tradizioni, cultura, prodotti del territorio: scopriremo così luoghi nascosti d’Italia, ma ricchi di imperdibili tesori.

I 20 finalisti, uno per regione, che accederanno alla finale, saranno determinati da un voto online. Per decretare il vincitore de Il Borgo dei borghi, poi, ci sarà il televoto e una giuria di esperti. Da Nord a Sud, un viaggio spettacolare nel nostro Paese, accompagnati da Camila Raznovich, con lo storico dell’arte Philippe Daverio e Piergiorgio Odifreddi.

La geniale rinascita di Valogno: il borgo dimenticato risorto grazie ai murales

La Raznovich, prima dell’inizio di questa nuova stagione, ha raccontato: “La curiosità è quella che mi fa girare i borghi da sei edizioni e che mi fa imparare, stupire e commuovere. Ebbene sì, mi sono commossa alle lacrime! Ad esempio – e ci sono i testimoni – io che sono atea convinta, quando mi sono ritrovata in uno degli eremi eretti da san Francesco, un luogo potente, carico di spiritualità, ho provato una forte emozione.

Spero – aggiunge – di riuscire a veicolare tramite questo programma una curiosità dettata da un'”ignoranza” avendo vissuto anche in tanti luoghi all’estero e non solo in Italia, che non è mai nascosta. Per me, il Borgo dei borghi è la fortuna di poter conoscere luoghi che altrimenti non avrei potuto conoscere”, ha spiegato la conduttrice.

Tanti i borghi spesso sconosciuti che saranno al centro di queste puntate de Il borgo dei borghi, dal 22 settembre 2019 su Rai 3: dalle Langhe al Salento, dalle Marche al cuore della penisola tra Umbria e Toscana. Piccoli centri, spesso difficili da raggiungere, ma con tanta storia e tradizione.

In tutto 60 borghi, 15 per ogni puntata: solo 20 di loro arriveranno in finale.

Il borgo dei borghi, l’elenco dei paesi in gara

In tutto 60 borghi si contenderanno la vittoria nelle cinque puntate de Il borgo dei borghi. Ecco l’elenco completo:

Potrebbero interessarti Alex Belli, chi è il concorrente di Temptation Island Vip 2019 Delia Duran, chi è la concorrente di Temptation Island Vip 2019 Valentina Galli, chi è la tentatrice di Temptation Island Vip 2019

Sardegna: San Teodoro, Atzara, Castelsardo. Lombardia: Tremosine, Bienno, San Benedetto Po. Calabria: Fiumefreddo Bruzio, Bova, Rocca Imperiale. Sicilia: Palazzolo Acreide, Castelmola, Gangi. Lazio: San Felice Circeo, Caprarola, Vitorchiano.

Piemonte: Cella Monte, Vogogna, Monforte D’Alba. Molise: Pesche, Ferrazzano, Bagnoli del Trigno. Marche: Moresco, Gradara, Montecosaro. Liguria: Noli, Laigueglia, Brugnato. Campania: Sant’Angelo dei Lombardi, Montesarchio, Castellabate.

E ancora partecipano a Il borgo dei borghi per l’Emilia-Romagna: Verucchio, Bobbio, Vigoleno. Puglia: Bovino, Maruggio, Sternatia. Trentino-Alto Adige: Chiusa, Gais, Tassullo. Valle d’Aosta: Chamois, Fenis, Gressoney-Saint-Jean. Veneto: Fratta Polesine, Borghetto di Valeggio, San Giorgio di Valpolicella.

Friuli-Venezia Giulia: Strassoldo, Sesto al Reghena, Toppo. Abruzzo: Caramanico Terme, Castel del Monte, Pescocostanzo. Toscana: Barga, Castiglione di Garfagnana, Cetona. Umbria: Bettona, Panicale, Lugnano in Teverina. Basilicata: Castelmezzano, Rotondella, Brindisi di Montagna.