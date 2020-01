Stasera in tv 13 gennaio 2020, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – La guerra è finita

Questa sera su Rai 1 va in onda la prima puntata de La guerra è finita, fiction con Michele Riondino, Isabella Ragonese e Valerio Binasco per la regia di Michele Soavi.

Trama: La guerra è finita inizia poco dopo la Liberazione, nei mesi in cui – dopo la tragedia dei campi di sterminio – i sopravvissuti tornano a casa. Tra questi, anche bambini e adolescenti che hanno visto e vissuto l’orrore. Questa storia parla di loro e di adulti coraggiosi che aiutano questi ragazzi a tornare alla vita. In un’Italia provata, miserabile, ridotta in macerie, i ragazzi scoprono il rispetto reciproco, la solidarietà, la voglia di giocare, studiare, lavorare, amare e raccontare la loro perduta umanità.

RAI 2

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – 911

Questa sera su Rai 2 torna 911, la serie tv statunitense che racconta la quotidianità di chi è chiamato a prestare soccorso. Tre nuove puntate intitolate Sotto pressione, Magnitudo 7.1 e I soccorsi non arriveranno.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:20 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Presa diretta

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Report, il programma di inchieste giornalistiche condotto da Sigfrido Ranucci.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Quarta repubblica

Su Rete 4 va in onda Quarta repubblica, il programma di approfondimento sull’attualità politica ed economica del nostro Paese, condotto da Nicola Porro.

STASERA IN TV 13 GENNAIO 2020: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscia La Notizia

21:20 – Poveri ma ricchissimi

Su Canale 5 stasera va in onda Poveri ma ricchissimi, commedia di Fausto Brizzi con Christian De Sica ed Enrico Brignano.

GUIDA TV 13 GENNAIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Mechanic: Resurrection

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Mechanic: Resurrection, con Jason Statham e Jessica Alba.

Trama: Arthur Bishop, uno dei sicari più esperti nell’uccidere facendo sembrare le morti accidentali, ha deciso di mettersi a riposo. Benché abbia rifiutato una richiesta di ingaggio, viene costretto ad accettare nel momento in cui la donna di cui si è innamorato viene sequestrata. Dovrà compiere tre omicidi se vuole sperare di rivederla viva.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 13 GENNAIO 2020: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Eden – Un pianeta da salvare

Questa sera su La 7 è in programmazione Eden – Un pianeta da salvare, il programma condotto da Licia Colò. Questa volta va in onda una puntata speciale per celebrare l’impegno ecologista della giovane Greta Thunberg.

PROGRAMMI TV 13 GENNAIO 2020: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 80

21:30 – Rocky

Su Tv8 questa sera va in onda il film Rocky, celebre pellicola con Sylvester Stallone.

Trama: Rocky Balboa, ventottenne di Filadelfia, vivacchia riscuotendo i crediti di un usuraio italo-americano e vincendo ogni tanto qualche modesto incontro di boxe. Innamorato di Adriana, timida sorella di un ubriacone, una sera scopre, vinta la sua ritrosia, che anche lei gli vuol bene. Intanto, il campione del mondo dei pesi massimi, Apollo Creed, venutogli a mancare uno sfidante degno di lui, ha un’astuta trovata per non perdere i soldi puntati su quell’incontro e guadagnarne molti altri: organizza, mascherandosi col mito dell’America “terra delle opportunità di sfondare” offerte a chiunque, un “match” con un pugile bianco alle prime armi. Primo episodio della fortunata serie, vincitore di ben tre Oscar: film, regia, montaggio.

Ecco il trailer:

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – I delitti del BarLume

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma in prima tv il film I delitti del BarLume, con Filippo Timi e Lucia Mascino.

Trama: Tra campionati di beach volley, cervi in fuga e giri di scommesse clandestine i nostri protagonisti del BarLume si troveranno a indagare sull’ennesimo misterioso omicidio.

STASERA IN TV 13 GENNAIO 2020: SKY SPORT UNO

20:00 – #SkyBuffaRacconta Gigi Riva Ep. 2

21:00 – I Signori del Calcio: Ramsey

Su Sky Sport Uno stasera va in onda I Signori del Calcio: Ramsey, con il centrocampista della Juventus e della nazionale gallese Aaron Ramsey, ex Arsenal, che si racconta in questa intervista esclusiva.

SKY UNO

20:20 – Cuochi d’Italia Ep. 6

21:15 – E poi c’è Cattelan Ep. 1

Questa sera su Sky Uno torna, anche se in replica, E poi c’è Cattelan, il late night show condotto da Alessandro Cattelan che intervista numerosi ospiti, molti dei quali prendono parte a scene comiche e parodistiche.

