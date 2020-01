Mechanic Resurrection: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 13 gennaio 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Mechanic Resurrection, film del 2016 per la regia di Dennis Gansel con Jessica Alba e Tommy Lee Jones. La pellicola è il sequel del film del 2011 Professione assassino.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Mechanic Resurrection film: la trama

Dopo aver finto la propria morte, Arthur Bishop vive tranquillamente a Rio de Janeiro sotto il nome di Santos. Qui viene rintracciato da una donna, Renee Tran: il suo capo vuole arruolarlo per uccidere tre persone facendolo passare per un incidente. Sentendosi alle strette, in una situazione poco chiara e con l’incognita di come siano potuti risalire alla sua nuova vita, Bishop scatta una foto alla donna, fa fuori i suoi scagnozzi e si dà alla fuga. Sapendo di essere stato braccato, Bishop va in Thailandia e si rifugia dalla sua amica Mae e dopo alcune indagini scopre che il misterioso datore di lavoro è Riah Crain. Da qui iniziano una serie di avventure che porteranno Bishop a scoprire come è stato rintracciato e perché Riah vuole proprio lui per questa missione.

Mechanic Resurrection film: il cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Jason Statham – Arthur Bishop

– Arthur Bishop Jessica Alba – Gina Thorne

– Gina Thorne Tommy Lee Jones – Max Adams

– Max Adams Michelle Yeoh – Mei

– Mei Sam Hazeldine – Ryan Crain

– Ryan Crain John Cenatiempo – Jeremy

– Jeremy Toby Eddington – Adrian Cook

– Adrian Cook Femi Elufowoju Jr. – Krill

– Krill Anteo Quintavalle – Frank

– Frank Yayaying Rhatha Phongam – Renée Tran

– Renée Tran Bonnie Zellerbach – Samantha

Mechanic Resurrection film: il trailer

Ecco il trailer del film:

Mechanic Resurrection film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Mechanic Resurrection in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 13 gennaio 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Potrebbero interessarti Sanremo 2020, la gaffe di Amadeus su Diletta Leotta alla presentazione del Festival Amore, cucina e curry: trama e cast del film in onda su Rai 2 DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 14 gennaio 2020 su La7

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming