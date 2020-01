La guerra è finita: trama, cast e streaming della serie tv in onda su Rai 1

Inizia il 13 gennaio 2020 La guerra è finita, nuova fiction in onda su Rai 1 che affronta un racconto tanto intenso quanto emozionante, una storia dentro la Storia, quella reale, fatta di uomini, guerra e dolore. La fiction, per la regia di Michele Soavi con protagonisti Michele Riondino, Isabella Ragonese e Valerio Binasco, è una produzione Palomar e si compone di quattro episodi, trasmessi in prima serata sulla rete ammiraglia di Viale Mazzini.

Completamente girata nella provincia di Reggio Emilia, La guerra è finita è ambientata nell’Italia post Liberazione e racconta la storia di un popolo che, dopo aver vissuto anni di orrore, guerra e Olocausto, si rialza e ritrova la sua umanità. Ma vediamo qui di seguito tutto quello che c’è da sapere su questa nuova serie tv: dalla trama al cast a come vedere le quattro puntate in diretta tv e streaming.

La trama completa de La Guerra è finita

La guerra è finita: trama

Ne La guerra è finita vediamo raccontata la storia, quella che inizia poco dopo la Liberazione, di chi è riuscito a scampare alle guerre e alle deportazioni e torna a casa. E tra chi è riuscito a fare ritorno, naturalmente, ci sono coloro che sono rimasti orfani, i vedovi e le vedove, e chi ha guardato con i propri occhi l’orrore dello sterminio nazista.

Bambini e adolescenti sono, naturalmente, coloro che necessitano il maggior aiuto per poter cominciare a vivere, dopo un’esperienza simile e senza magari più una famiglia, una vita normale. Ad aiutarli ci sono Davide e Giulia, due adulti: Davide era lontano da casa quando sua moglie e suo figlio sono stati deportati e lui non riesce a perdonarselo e, anche dopo aver partecipato alla Resistenza, continua la sua ricerca sesta sosta. Giulia, invece, è figlia di un imprenditore che ha collaborato con i nazisti e che, per tale ragione, è stato arrestato.

Aiutati da Ben, un ex ufficiale della Brigata Ebraica che ha rinunciato a rientrare in Palestina per dare una mano a quanti vorranno seguirlo nella nuova patria, Davide e Giulia decidono dunque di occupare una tenuta agricola abbandonata dove un tempo la giovane moglie di Davide lavorava come insegnante. Ed è proprio tra quelle quattro mura che i due protagonisti, con pochi mezzi ma tanta passione e voglia di riscattarsi, insegnano a bambini, ragazzi italiani e stranieri, il rispetto reciproco, la solidarietà e la voglia di giocare e studiare.

Si tratta di un gruppo di ragazzi di età diverse ma unito dalla voglia di lasciarsi alle spalle l’incubo vissuto: c’è Gabriel, un orfano già da prima della guerra che è riuscito a scappare da un campo di concentramento per poi essere raccolto e salvato dai partigiani polacchi; Miriam, una ex pianista; Sara, che ha perso il padre, la madre e i suoi fratelli con le Leggi Razziali e vuole solo lasciare l’Italia per trasferirsi in Palestina; Mattia, un ragazzo con un recente passato di partecipazione alle milizie repubblichine. Loro e molti altri, anche bambini più piccoli, con un passato da dimenticare e un futuro tutto da scrivere.

La guerra è finita: cast

Qui di seguito il cast della nuova serie tv, in onda su Rai 1 a partire da lunedì 13 gennaio:

Michele Riondino – Davide

– Davide Isabella Ragone – Giulia

– Giulia Valerio Biansco – Ben

– Ben Andrea Bosca – Stefano Dall’Ara

– Stefano Dall’Ara Carmine Buschini – Mattia

– Mattia Federico Cesari – Gabriel

– Gabriel Carolina Sala – Sara

– Sara Augusto Grillone – Giovannino

– Giovannino Sandra Ceccarelli – mamma di Giulia

La guerra è finita: trailer

La guerra è finita: diretta tv e streaming

Chi invece vuole seguire il film in diretta streaming – tramite smartphone, pc e tablet – può accedere a RaiPlay, la piattaforma della Rai che consente di seguire in streaming tutti i programmi in onda sui canali tv.

Chi vuole recuperare in un secondo momento il film potrà sempre farlo su RaiPlay grazie alla funzione on demand.