Stasera in tv 10 dicembre 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 10 dicembre 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata. Ma cosa c’è stasera in tv 10 dicembre 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 10 dicembre 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Parigi può attendere

Questa sera su Rai 1 arriva in prima tv il film Parigi può attendere, un film drammatico con protagonisti Diane Lane, Alec Baldwin, Arnaud Viard e Elise Tielrooy.

Trama: Road movie romantico con Diane Lane e Alec Baldwin. Una donna delusa riscopre la gioia di vivere durante un viaggio in macchina in compagnia di un affabile socio del marito.

Trailer:



RAI 2

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Le spie della porta accanto

Questa sera su Rai 2 va in onda in prima tv il film Le spie della porta accanto: nel cast Zach Galifianakis, Isla Fisher, Jon Hamm, Gal Gadot.

Trama: Una coppia di periferia si ritrova coinvolta in un complotto di spionaggio internazionale quando i due scoprono che i nuovi vicini di casa, all’apparenza perfetti, sono in realta’ spie governative.

Trailer:

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

Questa sera su Rai 3 va in onda una nuova puntata di #Cartabianca, il programma di attualità condotto da Bianca Berlinguer.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Fuori dal coro

Su Rete 4 va in onda l’appuntamento settimanale di Fuori dal coro.

STASERA IN TV 10 DICEMBRE 2019: CANALE 5

Cosa fanno su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Striscina La Notizia

21:00 – Champions League – Inter vs Barcellona

Su Canale 5 stasera va in onda la partita della Champions League, Inter vs Barcellona.

GUIDA TV 10 DICEMBRE: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. Miami

21:20 – Le Iene Show

Su Italia 1 questa sera va in onda la puntata del martedì de Le Iene Show, condotta da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

PROGRAMMI TV 10 DICEMBRE 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La 7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

Questa sera su La 7 è in programmazione una nuova puntata di DiMartedì, con Giovanni Floris.

PROGRAMMI TV 10 DICEMBRE 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 66 Prima TV

21:30 – Appuntamento per Natale – Un natale perfetto

Su Tv8 questa sera va in onda il film Un natale perfetto con Lorraine Bracco, Ron Canada, Christina Milian

Trama: La giovane Angela ama il Natale più di qualsiasi altra cosa: la sua trepidante attesa per la festività non è però condivisa dai genitori, che guardano alla ricorrenza con il disincanto della maturità. Proprio nel mezzo di una delle consuete discussioni sul tema, Angela si vede recapitare per posta una sfera di vetro natalizia. Il suo desiderio più grande (evadere dal torpore quotidiano e immergersi nell’incanto) diviene magicamente realtà all’apertura del misterioso regalo: trasportata nel mondo della sfera, la ragazza vi rimarrà intrappolata e si troverà a scoprire che non tutto era esattamente come si aspettava.

Ecco il trailer:



SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Il bacio che aspettavo

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Il bacio che aspettavo con Adam Brody e Gia Mantegna.

Trama: Intrecci romantici in una pellicola con Adam Brody, Kristen Stewart e Meg Ryan. Depresso dopo la rottura con la fidanzata, un giovane aspirante scrittore ritrova la voglia di innamorarsi

Ecco il trailer:



STASERA IN TV 10 DICEMBRE 2019: SKY SPORT UNO

18:50 – Napoli – Genk (diretta)

20:55 – Inter – Barcellona (diretta)

Su Sky Sport Uno stasera va in onda la partita Inter vs Barcellona.

SKY UNO

20:10 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti

21:15 – Antonino Chef Academy

Questa sera su Sky Uno va in onda una nuova puntata di Antonino Chef Academy, con giovani aspiranti chef.

