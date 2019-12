Le Iene 2019, le anticipazioni della puntata in onda stasera martedì 10 dicembre 2019

LE IENE SHOW ANTICIPAZIONI – Le Iene Show tornano con l’appuntamento del martedì. A condurre anche in questa fetta della settimana Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Come sempre previsti tanti servizi di vario genere, dalle inchieste più serie agli scherzi e ai servizi più leggeri, animeranno la serata di Italia 1.

Di seguito vediamo le anticipazioni della puntata di questa sera, martedì 10 dicembre 2019 su Italia 1.

Le Iene Show: i servizi della puntata di stasera, 10 dicembre 2019

Dalle quello che traspare dalle anticipazioni, nella puntata di questa sera de Le Iene si parlerà di Ilva e licenziamenti. Gaetano Pecoraro, nel servizio di questa sera, indaga sulla drammatica situazione in cui versa l’Ilva di Taranto, nel giorno in cui decide di migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro i 4700 licenziamenti annunciati da ArcelorMittal (multinazionale d’acciaio che attualmente gestisce lo stabilimento in Puglia).

L’inviato de Le Iene ha incontrato alcuni ex operai belgi del gruppo franco-indiano, secondo i quali tale strategia sarebbe di carattere industriale, tesa all’acquisizione di mega aziende con l’unico scopo di chiuderle.

Uno degli operai ha dichiarato alla Iena: ““Hanno regalato ad Arcelor Mittal le quote di CO2 per produrre, ovvero i permessi per inquinare. E Mittal se le rivende in borsa, perché c’è un mercato di queste quote”. Infine, Pecoraro ha incontrato anche un’esperta di una ONG che si occupa di monitoraggio del livello dei gas inquinanti e del loro mercato, che spiega i meccanismi di questo lucrosissimo business.

E ancora, nella puntata di questa sera de Le Iene, si parlerà del nuovo servizio di Antonino Monteleone e Marco Occhipinti sulla vicenda del Premier Giuseppe Conti e del concorso del 2002, con il quale è diventato professore ordinario di diritto privato presso l’Università di Caserta (Luigi Vanvitelli).

E ancora si parlerà del caso Chico Forti. Gaston Zama torna sul caso dell’imprenditore trentino condannato nel 2002 in Florida all’ergastolo per omicidio. L’uomo è attualmente in carcere negli Stati Uniti e sta scontando la sua pena, ma continua a dichiararsi innocente. “Il sorriso di Medusa”, così s’intitola il documentario-inchiesta sul delitto di Gianni Versace, di cui Forti si convince che ci sia qualcosa che non quadra nella versione ufficiale, dove ipotizza che non sia Andrew Cunanan l’assassino dello stilista e che, anzi, dietro quel depistaggio si celi la polizia di Miami.

E si tornerà a parlare anche dell’omicidio Vannini: spuntano quelle che sembrerebbero essere nuove intercettazioni di Antonio Ciontoli e il servizio sarà a cura di Giulio Golia e Francesca Di Stefano.

Potrebbero interessarti Le spie della porta accanto, il film: trama, cast e streaming Parigi può attendere: trama, cast e trailer del film su Rai1 di Eleonor Coppola DiMartedì, le anticipazioni della puntata di stasera 10 dicembre 2019 su La7

Nella precedente puntata de Le Iene, poi, Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli avevano raccontato delle indagini che hanno messo sotto accusa alcune attività dell’antimafia di Palermo. Nel servizio proposto invece questo martedì 10 dicembre emergeranno nuove testimonianze a quattro anni dalla prima inchiesta mandata in onda.

Appuntamento dunque stasera, domenica 8 dicembre 2019, con una nuova puntata de Le Iene, dalle ore 21,15 su Italia 1.

Dove vedere Italia 1 in streaming