Le spie della porta accanto, il film: trama, cast e streaming

Cosa succede se la coppia della porta accanto si rivela essere un abile duo di spie? Da questo input parte un film diretto da Greg Mottola e arrivato nelle sale nel 2016: Le spie della porta accanto rientra nel genere d’azione-commedia ed è stato portato al cinema dalla 20th Century Fox.

Mottola, regista americano, ha diretto anche film come Paul, Le idee esplosive di Nathan Flomm e Suxbad – Tre metri sopra il pelo.

Nel cast de Le spie della porta accanto, vediamo star ben note al mondo di Hollywood, a partire da Gal Gadot divenuta celebre per essersi calata nelle vesti di Wonder Woman.

Di seguito, vediamo la trama, il cast e lo streaming del film.

Le spie della porta accanto, la trama del film

Di cosa parla Le spie della porta accanto? Jeff e Karen sono una tranquillissima coppia che vive in periferia con i propri figli. La loro è una vita tranquilla, quasi monotona, che viene stravolta nel momento in cui una coppia trasloca alla porta accanto.

Quella che sembrava essere una coppia come tante si rivela invece essere una coppia pericolosa ma affascinante al tempo stesso: Tim e Natalie in realtà sono delle spie.

Jeff e Karen, avendoci a che fare, rimarranno coinvolti nelle loro segretissime operazioni e, nel corso della missione, dimostreranno di essere all’altezza dell’incarico. Sarà infatti grazie alla coppietta noiosa che le due spie porteranno a casa il compito assegnato.

Jeff e Karen saranno indispensabili per mantenere un rapporto umano con i nuovi amici e vicini di casa.

Le spie della porta accanto, il cast

Chi vediamo nel cast? Volti più o meno conosciuti in quel di Hollywood. Partiamo dai protagonisti.

Jeff e Karen sono rispettivamente interpretati da Zach Galifianakis e Isla Fisher. Lui l’abbiamo visto in tantissimi film, come Una notte da leoni, A cena con un cretino, Parto col folle, I Muppet, Birdman, Masterminds e Nelle pieghe del tempo. Lei invece è la protagonista di I love shopping, ma l’abbiamo vista anche in film come Animali Notturni, Prendimi!, The Beach Bum, Matrimonio per sbaglio e Scooby-Doo.

Tim e Natalie Jones, la coppia di spie, è invece interpretata da Jon Hamm e Gal Gadot. Mentre lui è conosciutissimo per Mad Men e per film come Ultimatum alla Terra e The Town, lei ha ottenuto la fama con Wonder Woman.

Nel cast del film Le spie della porta accanto vediamo anche Patton Oswalt che interpreta Bruce Springstein/Scorpion, Maribeth Monroe nelle vesti di Meg Craverston, Matt Walsh che interpreta Dan Craverston, Ming Zhao che interpreta Scorpion’s Girlfriend e Kevin Dunn nelle vesti di Carl Pronger.

Infine vediamo Jona Xiao come Stacey Chung e Jeff Chase come Misha.

Le spie della porta accanto, dove vedere in tv e in streaming

Dove vedere Le spie della porta accanto? Il film, arrivato nelle sale il 2016, viene trasmesso in prima tv su Rai 2 martedì 10 dicembre 2019 alle ore 21.20.

Chi vuole seguire il film in diretta tv può sintonizzarsi al tasto 2 del telecomando del digitale terrestre, chi invece vuole gustarsi il film in HD può digitare il tasto 502.

Chi invece preferisce seguire in diretta streaming il film allora può accedere alla piattaforma di RaiPlay.