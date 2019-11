Sorteggi gironi Euro 2020: diretta LIVE

SORTEGGI GIRONI EURO 2020 DIRETTA – Oggi, sabato 30 novembre 2019, alle ore 18 al Romexpo di Bucarest, in Romania, si terrà il sorteggio dei gironi di Euro 2020, in programma in estate in diversi paesi europei. Il primo europeo itinerante. TPI segue il sorteggio di oggi in tempo reale con una diretta testuale. Seguite l’evento con noi!

Il regolamento dei sorteggi: ecco tutto quello che c’è da sapere

SORTEGGIO EURO 2020 DIRETTA LIVE

(Aggiornare in continuazione per leggere gli aggiornamenti)

Qui, a partire dalle ore 18, la diretta testuale dei sorteggi dei gironi di Euro 2020.

Sorteggi gironi Euro 2020: le possibili avversarie dell’Italia

Le 24 squadre qualificate saranno divise in quattro fasce a seconda dei risultati ottenuti nei gironi di qualificazione a Euro 2020. L’Italia è in prima fascia ed è stata inserita nel girone A. In prima fascia con gli azzurri, al momento, ci sono Belgio, Inghilterra, Spagna, Germania e Ucraina.

Dovesse andare malissimo l’Italia ai sorteggi per Euro 2020 potrebbe capitare in un girone con Francia, Portogallo e Svezia. Ma non è detto che la Dea bendata ci volti le spalle: potrebbe arrivare anche un girone cuscinetto con Svizzera (seconda fascia), Austria (terza) e Finlandia (quarta).

Dove vedere il sorteggio dei gironi in streaming

LE FASCE

Prima fascia

Belgio

Italia (nazione ospitante)

Inghilterra (nazione ospitante)

Germania (nazione ospitante)

Spagna (nazione ospitante)

Ucraina

Seconda fascia

Francia

Polonia

Svizzera

Croazia

Olanda (nazione ospitante)

Russia (nazione ospitante)

Terza fascia

Portogallo

Turchia

Danimarca (nazione ospitante)

Austria

Svezia

Repubblica Ceca

Quarta fascia

Galles

Finlandia

Vincente Percorso A spareggi (Islanda, Bielorussia o Ungheria saranno inserite nel gruppo F, la Romania nel Gruppo C)

Vincente Percorso B spareggi (Bosnia-Erzegovina, Slovacchia, Repubblica d’Irlanda o Irlanda del Nord saranno inserite nel Gruppo E)

Vincente Percorso C spareggi (Scozia, Norvegia, Serbia o Israele saranno inserite nel Gruppo D)

Vincente Percorso D spareggi (Georgia, Macedonia del Nord, Kosovo o Bielorussia saranno inseriti nel Gruppo C a meno che la Romania non vinca il Percorso A, quindi il vincitore del Percorso D verrà inserito nel Gruppo F)

Sorteggi gironi Euro 2020: dove vederli in streaming live

I sorteggi verranno trasmessi in diretta tv in chiaro, gratis, sui canali Rai e via satellite su Sky Sport. La cerimonia, organizzata dalla Uefa, è prevista per sabato 30 novembre 2019 alle ore 18.

L’evento sarà visibile anche in live streaming attraverso tre piattaforme: sul sito della Uefa, su RaiPlay.it (servizio gratuito, previa registrazione mail o social) e su SkyGo (piattaforma riservata agli abbonati Sky).

Euro 2020: gli stadi in cui si giocheranno le partite

Quali sono dunque gli stadi in cui si giocheranno le partite di Euro 2020? Eccoli:

Stadio Olimpico (Roma, Italia)

Baki Olimpiya Stadionu (Baku, Azerbaigian)

Zenit Arena (San Pietroburgo, Russia)

Parken Stadion (Copenhagen, Danimarca)

Johann Cruijff ArenA (Amsterdam, Olanda)

Arena Nationala (Bucarest, Romania)

Wembley (Londra, Inghilterra)

Hampden Park (Glasgow, Scozia)

San Mamés (Bilbao, Spagna)

Dublin Arena (Dublino, Irlanda)

Allianz Arena (Monaco di Baviera, Germania)

Puskas Ferenc Stadion (Budapest, Ungheria)

Euro 2020: il calendario, tutte le date

Fase a gironi

Venerdì 12 giugno

Partita Gruppo A (Roma), 21:00CET

Sabato 13 giugno

Partita Gruppo A (Baku)

Partita Gruppo B (Copenhagen)

Partita Gruppo B (S. Pietroburgo)

Domenica 14 giugno

Partita Gruppo C (Amsterdam)

Partita Gruppo C (Bucarest)

Partita Gruppo D (Londra)

Lunedì 15 giugno

Partita Gruppo D (Glasgow)

Partita Gruppo E (Bilbao)

Partita Gruppo E (Dublino)

Martedì 16 giugno

Partita Gruppo F (Budapest)

Partita Gruppo F (Monaco)

Mercoledì 17 giugno

Partita Gruppo A (Roma)

Partita Gruppo A (Baku)

Partita Gruppo B (S. Pietroburgo)

Giovedì 18 giugno

Partita Gruppo B (Copenhagen)

Partita Gruppo C (Amsterdam)

Partita Gruppo C (Bucarest)

Venerdì 19 giugno

Partita Gruppo D (Londra)

Partita Gruppo D (Glasgow)

Partita Gruppo E (Dublino)

Sabato 20 giugno

Partita Gruppo E (Bilbao)

Partita Gruppo F (Budapest)

Partita Gruppo F (Monaco)

Domenica 21 giugno

Partita Gruppo A (Roma)

Partita Gruppo A (Baku)

Lunedì 22 giugno

Partita Gruppo B (Copenhagen)

Partita Gruppo B (S. Pietroburgo)

Partita Gruppo C (Amsterdam)

Partita Gruppo C (Bucarest)

Martedì 23 giugno

Partita Gruppo D (Londra)

Partita Gruppo D (Glasgow)

Mercoledì 24 giugno

Partita Gruppo E (Bilbao)

Partita Gruppo E (Dublino)

Partita Gruppo F (Budapest)

Partita Gruppo F (Monaco)

Ottavi di finale

Sabato 27 giugno

1: 1A – 2C (Londra)

2: 2A – 2B (Amsterdam)

Domenica 28 giugno

3: 1B – 3A/D/E/F (Bilbao)

4: C – 3D/E/F (Budapest)

Lunedì 29 giugno

5: 2D – 2E (Copenhagen)

6: 1F – 3A/B/C (Bucharest)

Martedì 30 giugno

7: 1E – 3A/B/C/D (Glasgow)

8: 1D – 2F (Dublino)

Quarti di finale

Venerdì 3 luglio

QF1: Vincente 5 – Vincente 6 (S. Pietroburgo) 18:00CET

QF2: Vincente 3 – Vincente 1 (Monaco) 21:00CET

Sabato 4 luglio

QF3: Vincente 4 – Vincente 2 (Baku) 18:00CET

QF4: Vincente 7 – Vincente 8 (Roma) 21:00CET

Semifinali

Martedì 7 luglio

SF1: Vincente QF1 – Vincente QF2 (Londra) 21:00CET

Mercoledì 8 luglio

SF2: Vincente QF3 – Vincente QF4 (Londra) 21:00CET

Finale

Domenica 12 luglio

Vincente SF1 – Vincente SF2 (Londra) 21:00CET