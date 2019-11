Sorteggi gironi Euro 2020 streaming e diretta tv: dove vederli

Euro 2020 prende finalmente forma: oggi, sabato 30 novembre 2019, alle ore 18 al Romexpo di Bucarest (Romania) ci saranno i sorteggi dei gironi del primo Europeo itinerante di calcio, che saranno visibili in Italia sia in diretta tv che in streaming.

L’attesa, per ognuna delle 24 Nazionali qualificate alla fase finale del torneo, è alle stelle: dall’urna di Bucarest si scoprirà se il girone sarà abbordabile o meno e si capirà un po’ meglio quali sono le squadre con la maggiore probabilità di accedere alla fase a eliminazione diretta.

Sorteggi gironi Euro 2020: la nostra diretta live

Ma dove vedere in diretta tv e in streaming i sorteggi di Euro 2020? Vediamolo insieme.

Dove vederli live in tv

Dove vedere i sorteggi dei gironi di Euro 2020? Per tutti coloro che volessero seguirli in diretta tv, sarà possibile farlo sia in chiaro, sia sulle pay tv, a partire dalle ore 18. I diritti di trasmissione dei sorteggi di Euro 2020, infatti, sono stati acquisiti sia dalla Rai che da Sky Sport. A partire dalle 17:50, infatti, si potrà vedere il sorteggio in diretta tv su Rai 2 oppure sui canali Sky Sport 24 e Sky Sport Collection.

Trovate Rai 2 sul secondo canale del vostro digitale terrestre, oppure in HD sul 505. In alternativa, potete seguire il secondo canale di viale Mazzini anche sul 105 di Sky. Per quanto riguarda invece i canali Sky che trasmetteranno in diretta i sorteggi di Euro 2020, potete trovarli ai tasti 200 e 205 del vostro telecomando.

Sorteggi gironi Euro 2020 in streaming

Se non sarete in casa alle 18 di sabato 30 novembre 2019, ma non volete comunque perdervi per nessun motivo i sorteggi di Euro 2020, potete seguirli sempre in live streaming. Come? Ovviamente su Raiplay, la piattaforma di streaming di viale Mazzini, o in alternativa su SkyGo, l’omologa app per i clienti della celebre pay-tv.

Entrambe le piattaforme sono disponibili sia sui siti ufficiali, che tramite le app compatibili con pc, smartphone e tablet (sia iOS che Android e Windows). Nel caso di Raiplay, la registrazione è completamente gratis: sarà necessario soltanto inserire una mail o registrarvi tramite un account social. Una volta effettuato l’accesso, basta scegliere la diretta streaming di Rai 2 dal menu.

Nel caso di SkyGo, invece, l’accesso è disponibile solo a coloro che hanno sottoscritto un abbonamento al pacchetto dedicato di Sky, in questo caso Sport. Se siete tra questi, vi basta accedere con le vostre credenziali e cliccare sullo streaming del canale 205.

Sorteggi gironi Euro 2020, come funzionano

Il regolamento dei sorteggi di Euro 2020 è molto particolare: le squadre, infatti, sono state divise in quattro fasce a seconda dei risultati ottenuti nel round di qualificazione. L’Italia, ad esempio, è in prima fascia. Ma non è tutto qui: dal momento che, come già anticipato, si tratterà di un Europei itinerante (si giocherà in 12 città: Copenaghen, Bucarest, Amsterdam, Dublino, Bilbao, Budapest, Glasgow, Baku, Roma, Monaco di Baviera, San Pietroburgo e Londra), le squadre qualificate che appartengono ai Paesi ospitanti conoscono già il loro girone.

L’Italia, ad esempio, a Euro 2020 sarà nel girone A perché è quello che si gioca a Roma (e a Baku). Per gli stessi motivi, Russia e Danimarca faranno parte del girone B, l’Olanda di quello C, l’Inghilterra di quello D, la Spagna nel girone E e la Germania nel girone F.

Il regolamento dei sorteggi: ecco tutto quello che c’è da sapere