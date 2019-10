Nuova maglia Italia, la Nazionale in verde nella partita contro la Grecia sabato all’Olimpico di Roma

Nuova maglia per l’Italia…in verde. Per la prima volta dopo 65 anni, la Nazionale di calcio indosserà una divisa diversa da quella consueta, azzurra. Questa la grande novità che vedremo sabato 12 ottobre 2019, in occasione della gara di qualificazione agli Europei del 2020 contro la Grecia, in programma alle 20.45 all’Olimpico di Roma.

Con una vittoria gli uomini del Ct Roberto Mancini sarebbero certi della qualificazione. Una gara speciale, resa ancor più interessante da questa scelta cromatica della maglietta. L’idea è della Puma, lo sponsor tecnico dell’Italia, che vuole così rendere omaggio all’età rinascimentale e come speranza di successo per i tanti giovani talenti azzurri.

L’Italia ha già indossato la maglia verde una volta, nel 1954, sempre all’Olimpico, in una sfida contro l’Argentina. Dopo quella partita, le Nazionali giovanili hanno adottato il verde come Home kit, mentre l’azzurro era riservato alla Nazionale maggiore.

“La grafica è ispirata al Rinascimento, una celebrazione del passato, del presente e del futuro della cultura italiana. Il kit fa parte di una più ampia collezione caratterizzata dalla grafica rinascimentale creata in esclusiva. Si ispira al periodo rinascimentale e celebra i tanti giovani talenti che stanno diventando sempre più protagonisti dei successi degli azzurri”, fa sapere la Puma annunciando la nuova maglia verde della Nazionale.

