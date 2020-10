Alla fine la sentenza del giudice sportivo è arrivata, ed è una vera e propria mazzata per il Napoli. Juventus-Napoli finisce 3-0 a tavolino: questa la sentenza pronunciata dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea, che ha anche inflitto un punto di penalizzazione alla squadra partenopea, che non si era presentata a Torino per la partita di Serie A con la Juve. Per il giudice non c’è, alla luce delle norme sportive, “la fattispecie forza maggiore”, ed “è preclusa la valutazione” sulle decisioni dell’autorità sanitaria.

Il punto di penalizzazione è scattato per via della mancata presentazione della squadra allo Stadium. Resta ancora aperta la questione del rispetto del protocollo anti-Covid da parte del Napoli. Il giudice sportivo ha ritrasmesso gli atti alla procura federale, che sarà chiamata ad esprimersi. “Gli atti delle Aziende sanitarie delineano un quadro che non appare al Giudice affatto incompatibile con l’applicazione delle norme specifiche dell’apposito Protocollo sanitario Figc e quindi con la possibilità di disputare l’incontro di calcio programmato a Torino”.

Notizia in aggiornamento

Leggi anche: 1. Calcio e Covid, Calcagno (presidente Aic) a TPI: “Non passi il messaggio che il protocollo è immutabile” / 2. Covid, c’è il calcio e poi c’è il resto del mondo: quando le regole non sono uguali per tutti / 3. Genoa, 14 tesserati tra giocatori e staff positivi al Coronavirus / 4. Preziosi: “Noi del Genoa non abbiamo contattato l’Asl, perché De Laurentiis l’ha fatto? Ora il calcio è nel caos” / 5. Coronavirus, in Spagna alcuni ragazzi organizzano la partita di calcio “sani contro infetti” / 6. Così De Luca ha ordinato al Napoli di non giocare contro la Juventus: le mail e i documenti

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Italia Olanda streaming e diretta tv: dove vedere la partita della Nations League Quanto guadagna Cristiano Ronaldo: stipendio e patrimonio del campione della Juventus Quanto guadagna Roberto Mancini: lo stipendio del Ct della Nazionale