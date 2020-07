Coronavirus, ragazzi organizzano partita di calcio: “Sani contro infetti”

“Sani contro infetti”: è l’assurda partita di calcio organizzata da alcuni ragazzi in Spagna, alle prese con la nuova ondata del Coronavirus, e fortunatamente bloccata in tempo dalle autorità. La vicenda è stata ricostruita dal quotidiano sportivo As, secondo cui il match doveva essere giocato nella serata di lunedì 20 luglio nel quartiere Mendillori di Pamplona. A tradire gli organizzatori il fatto che l’evento, pubblicizzato sui social, abbia avuto talmente tanta visibilità mediatica da essere scoperto dalle autorità, che ne hanno denunciato gli autori. In particolare, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo, l’ideatore dell’assurda gara sarebbe un giovane di 23 anni, che oltre alla denuncia ha ricevuto anche un’ammenda da 3mila euro.

Successivamente, le autorità spagnole hanno diffuso un messaggio volto a scoraggiare simili iniziative: “Chiediamo ai cittadini di utilizzare il loro senso civico, affinché non si prenda parte a questo o ad altri eventi in cui la sicurezza sanitaria non può essere garantita e viene messa a rischio la salute pubblica”. Proprio in questi giorni la Spagna, e in particolare la Catalogna, sta vivendo l’incubo di un nuovo possibile lockdown a causa del numero dei nuovi contagi da Coronavirus, che si è rialzato sensibilmente dopo la discesa della curva epidemica.

