Genoa, 14 tesserati tra giocatori e staff positivi al Coronavirus

Il Coronavirus mette in ginocchio il Genoa: la società rossoblu ha reso noto che ben 14 tesserati oggi sono risultati positivi al tampone. Si tratta, secondo il comunicato, di componenti della squadra e dello staff. Tra questi, dunque, ci sono giocatori ma anche dirigenti. “La società – ha fatto sapere il Genoa – ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Il club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione”.

Ieri la squadra allenata da Rolando Maran ha giocato al San Paolo contro il Napoli, perdendo per 6-0. Il match era iniziato con un ritardo di tre ore: i genoani erano partiti in ritardo per il capoluogo campano perché costretti a un nuovo giro di tamponi. Il giorno prima, infatti, il portiere Mattia Perin era risultato positivo. I test successivi, eseguiti sui calciatori, erano risultati tutti negativi tranne quello del centrocampista Lasse Schone, il cui risultato era incerto. Il polacco, per precauzione, era stato lasciato a casa. Adesso, però, la situazione è precipitata: oggi si sono aggiunti altri 12 test positivi.

