Nuela non brilla: il cantante di Carote non va ai Live, eliminato da X Factor

Nuele eliminato da X Factor prima di arrivare ai Live. Per il giovanissimo cantante che aveva inebriato il pubblico con la sua Carote l’esperienza nel talent show cult di Sky finisce qui. Nella puntata del 17 ottobre 2018, infatti, Nuela non ha convinto i giudici e così è tornato a casa.

Un duro colpo per i tanti, tantissimi fan che erano rimasti affascinati da Nuele e dai suoi pezzi. Emanuele Crisanti, siciliano, classe 2003, faceva parte della scuola di Malika Ayane, che, però, non è rimasta affatto soddisfatta dall’ultima performance del cantante.

Carote, la hit trap di X Factor 2019 cantata da Emanuele Crisanti in arte Nuela

Nuela dunque non ha convinto la cantante-giudice e non ha superato la fase di selezione del talent show in cui tra venti potenziali concorrenti ne vengono selezionati solo 12. Saranno proprio loro ad arrivare ai Live e a sperare di vincere questa edizione di X Factor.

I cantanti in gara hanno scelto il brano con cui arrivare sul palco davanti ai giudici e al pubblico degli Home Visit per giocarsi l’ultima carta nella speranza di approdare ai Live. Non è andata bene per Nuela, ma è andata meglio per altri della scuola di Malika Ayane.

Nuela “spacca” anche ai Bootcamp: dopo “Carote” il nuovo tormentone è “Ti voglio al mio funerale”

Per gli Home Visit, Nuela si è esibito con Sweet but psycho in versione rivisitata (con tanto di strofe aggiunte da lui). L’originalità dell’interpretazione, però, non ha salvato il cantante di Carote e Ti voglio al mio funerale che non ha brillato nel canto, mostrando così le sue lacune e non convincendo il giudice.

Alessandro Cattelan si è sbilanciato e ha commentato l’eliminazione di Nuela spiegando che, a suo dire, il giovanissimo cantante aveva già dato tutto quello che poteva dare e portarlo ai Live sarebbe stato un azzardo.

Durissimo il giudizio della cantante-giudice che ha liquidato così il cantante: “Non hai brillato come speravo, mi dispiace”.

Nuela, la star di X Factor 2019: “Voto a 16 anni? Proposta interessante ma non siamo pronti per i seggi”