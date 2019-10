Nuela “spacca” anche ai Bootcamp: dopo “Carote” il nuovo tormentone è “Ti voglio al mio funerale”

Nuela ai Bootcamp, il nuovo tormentone dopo “Carote” è “Ti voglio al mio funerale”

Sfera Ebbasta, quando ieri sera – giovedì 10 ottobre – Nuela è risalito sul palco di X Factor 2019 per esibirsi di fronte al suo giudice di categoria, Malika Ayane, con l’obiettivo di ottenere una delle agognate sedie dei Bootcamp, l’ha definito un “hit maker”. In effetti, anche questa volta, il giovane 16enne che ha fatto impazzire il pubblico durante le Auditions con il suo inedito “Carote” ha nuovamente “spaccato” portando il brano “Ti voglio al mio funerale”.

X Factor 2019, la seconda puntata dei Bootcamp: i concorrenti scelti da Mara e Malika

Così Emanuele Crisanti, questo il nome d’arte del giovanissimo concorrente di origini siciliane che ha riscosso un grande successo con il nuovo brano rap-trap “Ti voglio al mio funerale”, è riuscito a passare anche questo turno, con Malika che lo ha scelto come membro della sua squadra di Under Uomini che porterà agli Home Visit. I fan del giovane, a questo punto, sono molto curiosi di sapere quale sarà il brano con cui Nuela si esibirà nella fase del programma che precede i Live e che prevede, dunque, che i quattro giudici scelgano i tre cantanti con cui tentare la vittoria nell’ultima fase di X Factor, quella in cui si entra nel vivo del talent.

Quando Nuela è salito sul palco è stato subito riconosciuto e acclamato dal pubblico, con Malika che gli ha chiesto di ricantare un pezzo a cappella della sua prima hit, “Carote”. Quando il 16enne ha poi cantato il nuovo inedito, proprio come per le Auditions, il pubblico è andato in visibilio e Malika non ha potuto far altro che dirgli “vatti a sedere!” dopo che anche Mara Maionchi e gli altri giudici, Sfera e Samuel, hanno confermato il proprio iniziale giudizio positivo. “Un’idea del genere è proprio forte”, sono infatti state le parole della Maionchi alla collega della categoria Under Uomini”.

Nuela ti voglio al mio funerale

Qui di seguito il testo della nuova hit di Emanuele Crisanti, in arte Nuela:

Se muoio ti voglio

al mio funerale

al mio funerale

se muoio ti voglio

al mio funerale yeah

sarà di giovedì, non di venerdì

perché sei ancora lì?

stai a far pipì?

io non voglio i fiori

io voglio gli onori

fate tutti i santi

ma voi siete peccatori

chiamate i buttafuori

se ci sono i traditori

lontano fate spazio

ché ci sono i riflettori

se muoio ti voglio

al mio funerale

al mio funerale

se muoio ti voglio

al mio funerale

anche se è Natale

se muoio ti voglio

al mio funerale

al mio funerale

se muoio ti voglio

al mio funerale

yeah

destra, sinistra

adesso attraversi

verde giallo è rosso

ti fermi

sento freddo alle mani

non disturbate luridi umani

chiamate i buttafuori

traditori fuori

aspetta non guardare

ché se mi vedi muori

se muoio ti voglio

al mio funerale

ti voglio al mio funerale

anche se è Natale

ti voglio

la mio funerale

al mio funerale

se muoio ti voglio

al mio funerale

al mio funerale