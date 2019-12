X Factor 2019 favoriti: ecco chi vince secondo gli scommettitori

Mancano ormai solo due puntate alla fine di X Factor 2019, il talent di Sky condotto da Alessandro Cattelan. Come ogni anno, giunti a questo punto della trasmissione impazzano le scommesse e le quote tra i favoriti per la vittoria finale.

Dopo aver ascoltato i loro inediti, infatti, i concorrenti di X Factor sono entrati ufficialmente nel mercato discografico italiano. Al momento, anche scorrendo la classifica di quelli più ascoltati e scaricati sugli store digitali, sembrano esserci tre grandi favoriti.

Tutto quello che c’è da sapere sui Live Show di X Factor 2019

Da un lato la giovanissima Sofia Tornambene, appena 16 anni, che con la sua voce leggera e magica ha stupido sin dalle Audizioni con il suo inedito A domani per sempre. La scommessa vinta di questa edizione, grazie anche all’intuizione del loro giudice Samuel, è la Sierra, duo rap-trap romano il cui brano Enfasi è già in vetta alle classifiche.

Tutti i concorrenti dei Live Show di X Factor 2019

Cantautore moderno e talentuoso,Eugenio Campagna, in arte Comete, è già l’idolo di molti e soprattutto molte ragazze. Nel corso dell’ultima puntata, però, ha deluso, stonando visibilmente e provando a difendersi dalle critiche dei giudici dicendo: “Sono stanco”.

Quali sono allora i favoriti per la vittoria di X Factor 2019? Secondo il sito Superscommesse la favorita numero uno è Sofia, della categoria Under Donna. Al secondo posto, secondo gli scommettitori, Eugenio del team degli Over. Sul podio anche i Sierra. Più lontani, invece, gli altri cantanti ancora in gara, vale a dire Davide Rossi e i Booda.

Potrebbero interessarti Live Non è la d’Urso: la gaffe di Selvaggia Roma: “Pancia come i bambini africani”, poi chiede scusa Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 3 dicembre 2019 | Trono classico o over? Ascolti tv lunedì 2 dicembre 2019: chi ha vinto tra I Medici, Live Non è la d’Urso, Report

X Factor 2019: le pagelle degli inediti secondo TPI

Appuntamento con la semifinale di X Factor giovedì 5 dicembre 2019 su Sky Uno.