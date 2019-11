X Factor 2019, l’eliminato del sesto Live di ieri sera con gli inediti: cosa è successo | Riassunto

Ospiti, inediti, emozioni, grande intrattenimento e ben due concorrenti eliminati: c’è stato tutto questo nel sesto Live di X Factor 2019, andato in onda ieri sera – giovedì 28 novembre – su Sky Uno. Dopo la puntata di settimana scorsa, quando i cantanti rimasti nel talent show hanno presentato i loro inediti, quella di ieri è stata la puntata della resa dei conti.

Soprattutto perché settimana scorsa non c’era stato nessun eliminato. Così, in apertura di puntata c’è stato subito un ballottaggio tra la meno votata di settimana scorsa, Giordana Petralia, e il cantante il cui inedito è stato il meno ascoltato della settimana, Davide Rossi (qui la classifica completa). Poi, una carrellata di super ospiti: il vincitore dello scorso anno, Anastasio, la cantante Francesca Michielin, l’attore Marco D’Amore e il produttore Durdust.

Tutto quello che c’è da sapere sui Live Show di X Factor 2019

Ecco tutto quello che è successo nella puntata di ieri di X Factor.

X Factor 2019 eliminati: il riassunto del sesto Live | La prima manche

Ma veniamo al riassunto della puntata. Il sesto Live di X Factor si è aperto con una particolare esibizione del conduttore, Alessandro Cattelan, con Marco D’Amore, attore di Gomorra e L’immortale: i due hanno cantato Shake the Dust, un inno alla diversità e all’unicità. Ad accompagnarli accompagnati un’orchestra di 40 elementi e il cantautore (e autore e produttore) Dario Faini, in arte Dardust, che ha suonato anche per le esibizioni di tutti i concorrenti del sesto Live di X Factor.

Tutti i concorrenti dei Live Show di X Factor 2019

Si è proseguito poi con il ballottaggio tra Giordana e Davide. Alla fine, però, dopo ben quattro ballottaggi in questi Live, Giordana e la sua arpa hanno dovuto dire addio a X Factor 2019: è stata lei, infatti, la prima eliminata della puntata di ieri. A votare per la sua eliminazione sono stati infatti Samuel, Malika Ayane e Mara Maionchi, con il solo Sfera Ebbasta a votare per Davide Rossi.

Il meccanismo della serata prevedeva due manche, al termine delle quali tre concorrenti sarebbero stati mandati al ballottaggio: il primo è stato poi salvato dal meccanismo XME Passion Choice di Banca Intesa San Paolo, mentre gli altri due si sono sfidati nell’Ultimo Scontro.

Nella prima manche si sono esibiti i Sierra con The Ecstasy of Gold di Ennio Morricone, Nicola Cavallaro con Sound Of Silence di Simon & Garfunkel, Sofia Tornambene con I Love You di Woodkid (esibizione criticata da quasi tutti i giudici, a eccezione di Sfera Ebbasta) e ancora Davide Rossi con Treat You Better di Shawn Mendes, anch’egli ripreso dai giudici per non aver ancora mostrato una propria identità artistica. Subito dopo, spazio ai Booda con Hold Up di Beyoncé e Eugenio Campagna/Comete con Cosa mi manchi a fare di Calcutta.

Prima dell’esito del televoto, c’è stato spazio per l’esibizione di Francesca Michielin, tra l’altro ex concorrente di X Factor, che ha presentato il nuovo singolo Cheyenne. Alla fine, i due concorrenti meno votati dal pubblico sono stati Davide Rossi ed Eugenio Campagna.

X Factor 2019, Achille Lauro e Pilar Fogliati alla conduzione dell’Extra Factor

X Factor eliminati | La seconda manche e la resa dei conti

Nella seconda manche, durante un grande medley, i concorrenti hanno presentato i loro inediti, ormai sul mercato discografico. Così, Eugenio Campagna ha cantato la sua Cornflakes, Davide Rossi Glum, i Sierra Enfasi, Sofia Tornambene A domani per sempre, Nicola Cavallaro Like I Could e i Booda Elefante.

Potrebbero interessarti The Transporter Legacy: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1 Frozen, Il regno di ghiaccio: trama, cast e streaming del film Disney Germana Pasquero, chi è la comica nel cast fisso di Stati Generali

Anche in questo caso, prima del nuovo televoto, spazio a un altro ospite, Anastasio, che ha cantato il suo nuovo singolo Il fattaccio del vicolo del Moro. Alla fine, il televoto ha stabilito che il terzo concorrente al ballottaggio sarebbe stato il gruppo dei Booda.

Nella fase finale, Nicola ha cantato Location di Khalid, Davide Follow Through di Gavin DeGraw e i Booda 212 degli Azealia Banks. Il meccanismo di Intesa San Paolo ha salvato i Booda, mentre tra Nicola Cavallaro e Davide Rossi, dopo il voto dei giudici, a lasciare il programma è stato Nicola Cavallaro, che con Giordana Petralia forma dunque la coppia di concorrenti eliminati dal sesto live di X Factor 2019.

La prossima settimana, 5 dicembre 2019, ci sarà spazio alla semifinale di X Factor 2019. Appuntamento, come sempre, su Sky Uno.

J-Factor, ecco il talent cristiano che sfida X-Factor: che cos’è e come funziona