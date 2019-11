X Factor classifica: gli inediti più ascoltati su iTunes e Spotify

X FACTOR CLASSIFICA – Nel corso del precedente Live di X Factor abbiamo scoperto gli inediti dei concorrenti ancora in gara nel talent: una tappa fondamentale per la gara e soprattutto per la loro carriera, visto che rappresenta l’ingresso ufficiale nel mercato discografico italiano. Alla fine della puntata i voti del pubblico hanno deciso di mandare al ballottaggio Giordana.

La novità assoluta è che però non c’è stata nessuna eliminazione. A determinare il secondo concorrente ad andare all’ultimo scontro sarà infatti la classifica ufficiale degli store digitali: il brano meno ascoltato e scaricato se la vedrà con Giordana all’inizio della puntata di domani, 28 novembre.

Tutto quello che c’è da sapere sui Live Show di X Factor 2019

Ecco allora la classifica degli inediti più ascoltati e scaricati su iTunes e Spotify, che determinerà il secondo concorrente ad andare al ballottaggio.

Tutti i concorrenti dei Live Show di X Factor 2019

X Factor classifica: gli inediti più ascoltati su iTunes

Il brano che sta convincendo al momento di più gli ascoltatori è sicuramente A domani per sempre di Sofia Tornambene. Al secondo posto, nella classifica di iTunes aggiornata al 27 novembre, troviamo i Sierra con Enfasi, brano che il duo rap romano aveva già portato alle Audizioni.

Al terzo posto in classifica tra gli inediti di X Factor troviamo Cornflakes di Eugenio Campagna/Comete. Seguono Giordana Petralia, i Booda, Davide Rossi e infine Nicola Cavallaro.

Potrebbero interessarti Oltre la soglia, le anticipazioni della quinta puntata in onda su Canale 5 il 4 dicembre Volevo fare la rockstar, anticipazioni sesta e ultima puntata del 4 dicembre su Rai 2 CR4 – La repubblica delle donne 2019, torna Piero Chiambretti su Rete 4

Sofia Tornambene – “A Domani per Sempre”, 3° posto

Sierra – “Enfasi”, 6° posto

Eugenio Campagna – “Cornflakes”, 10° posto

Giordana Petralia – “Chasing Paper”, 17° posto

Booda – “Elefante”, 28° posto

Davide Rossi – “Glum”, 34° posto

Nicola Cavallaro – “Like I Could”, 37° posto

Da segnalare che il 26 novembre, cioè il giorno prima, Eugenio era al secondo posto, sopra la Sierra. Sempre prima Sofia.

Classifica X Factor 2019: gli inediti più ascoltati secondo Spotify

Su Spotify la situazione è molto diversa per quanto riguarda la classifica degli inediti di X Factor più ascoltati. La canzone più ascoltata è quella dei Sierra, Enfasi, con 101.245 riproduzioni, secondo Comete con 74.905, solo terza Sofia con 74.905 riproduzioni e il 132° posto della Top 200 Italia. Fuori dalla Top 200 i Booda, Nicola, Davide e Giordana.