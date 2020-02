Pechino Express 2020, Vera Gemma litiga con una coppia avversaria | Cosa è successo

VERA GEMMA PECHINO EXPRESS – Questa sera, martedì 25 febbraio 2020, su Rai 2 va in onda una nuova puntata di Pechino Express 2020, la terza. Durante la gara, secondo quanto anticipato da Costantino Della Gherardesca (ospite di Vieni da me), Vera Gemma si renderà protagonista di un litigio. “Guerra in atto a cui Vera Gemma parteciperà”, le parole del conduttore del game show di Rai 2. Ma contro chi si scaglierà l’ex membra de Le Figlie d’arte, ora – dopo l’infortunio di Asia Argento – in coppia con Gennaro Lillio (I sopravvissuti)?

Quel che è certo è che la vittima non sarà il nuovo compagno di avventure, ma un’altra coppia in gara. Per scoprire quale sgarro, parole o motivo hanno mandato fuori dai gangheri la concorrente di Pechino Express bisognerà aspettare la messa in onda della puntata, prevista per oggi – 25 febbraio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 2. Di seguito i concorrenti (coppie) rimaste in gara:

Chi vincerà la terza tappa in programma oggi? Qualche coppia sarà eliminata o, nonostante l’ultimo posto, sarà graziata? Appuntamento a stasera, 25 febbraio 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 per le risposte sui concorrenti di Pechino Express 2020.

