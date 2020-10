Temptation Island 2020, le anticipazioni della quinta puntata del 14 ottobre

Torna questa sera, mercoledì 14 ottobre, Temptation Island 2020, il docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi, con la quarta puntata in onda su Canale 5 dalle ore 21,20. Per le coppie ancora nel resort (Alberto e Speranza, Nello e Carlotta e Francesca e Salvo) il viaggio nei sentimenti entra nel vivo, e anche stasera non mancheranno i colpi di scena. Si prevedono infatti ben due falò di confronto anticipati. Ma cosa succederà stasera? Quali sono le anticipazioni della quinta puntata di Temptation Island 2020? Di seguito tutte le informazioni.

Tutto quello che c’è da sapere sul reality

Anticipazioni

Stasera va in onda la quinta puntata di Temptation Island. Ad oggi, al villaggio sono rimaste solo tre coppie. Mancano tre falò importanti: fari puntati su Carlotta deve fare i conti con Nello e la sua infatuazione per la single Benedetta. Se Alberto sembra aver dimenticato la fidanzata Speranza (16 anni di relazione) ed è sempre più vicino alla single Nunzia con la quale è andato a trascorrere un week end da sogno, Francesca sta mettendo fortemente in discussione la sua relazione con Salvo. Ma cosa succederà stasera? Ci sarà la resa dei conti? Lo scopriremo nel corso della puntata di oggi, 14 ottobre, su Canale 5.

Tutti i tentatori e le tentatrici

Ultima puntata: cambio di programmazione

Notizia importante: l’ultima puntata di Temptation Island 2020 non andrà in onda mercoledì 21 ottobre, ma martedì 20. Mediaset ha deciso infatti di anticipare la messa in onda di un giorno. Perché? Per fare posto alla sfida di Champions League tra l’Inter e il Borussia Monchengladbach. Un altro spostamento riguarda Le Iene. Al fine di evitare la concorrenza di Temptation Island, il programma di Davide Parenti trasloca dal martedì a mercoledì 21 ottobre.

Streaming e diretta tv

Abbiamo visto le anticipazioni su Temptation Island 2020, ma dove vedere la quinta puntata del programma in diretta tv e live streaming? Come detto, il programma va in onda in prima serata oggi – mercoledì 14 ottobre 2020 – su Canale 5 (tasto cinque del telecomando del digitale terrestre). Sarà possibile seguire lo show anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it, che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone, e su Witty Tv. Qui sarà possibile vedere anche clip e contenuti extra dedicati alle decisioni dei partner per arrivare al falò finale.

