Pechino Express 2020, lite tra Vera Gemma e Soleil Sorge | VIDEO

Uno dei momenti più forti della terza tappa di Pechino Express 2020, andata in onda ieri 25 febbraio su Rai 2, è stata sicuramente la lite tra Vera Gemma e Soleil Sorge. La puntata di ieri ha visto i concorrenti ancora in gara nell’adventure game di Rai 2 cimentarsi con diverse prove e momenti complessi.

A vincere la tappa sono stati i Wedding Planner, seconda posizione per le Top, terza per Mamma e figlia, quindi i Gladiatori, i Sopravvissuti e le Collegiali. La coppia eliminata è invece quella dei Palermitani, vale a dire Annandrea Vitano e Claudio Casisa.

Come detto uno dei momenti più iconici di questa terza tappa è stato il violento scontro tra Vera Gemma e Soleil Sorge. Ripercorriamo quanto accaduto nel programma di Rai 2. Soleil ha già dimostrato in diverse esperienze televisive di avere certamente un carattere forte e spesso polemico.

La tappa della terza puntata: cosa è successo

A Pechino Express i suoi bersagli preferiti sembrano essere i Sopravvissuti, vale a dire la coppia composta da Gennaro Lillio e Vera Gemma. Durante una prova, per evitare che i due partissero, Soleil si è posizionata davanti alla macchina che avrebbe dovuto accompagnarli, impedendo così il passaggio.

Il gesto ha fatto infuriare Vera Gemma, che ha risposto a tono rivolgendosi al suo compagno di squadra: “Sposta sta puttana!”. “Non c’è scritto da nessuna parte che non posso impedirvi di partire fermandomi con il mio corpo, in amore e in gioco tutto è lecito”, ha ribattuto la Sorgé, mentre Vera ha risposto: “Allora la prossima volta io te meno”. Uno dei momenti più trash di questa edizione.

Alla fine interviene il conduttore del reality di Rai 2 Costantino Della Gherardesca: “Soleil, tu e tua madre avete avuto un comportamento antipatico e prepotente, ciò nonostante nessuna regola è stata infranta e quindi non ci sono punizioni. Adesso viaggiatori avete capito che è una gara e non un viaggio esotico”.

La figlia di Giuliano Gemma ha poi ribattuto meditando vendetta: “A me sta sul ca**o, io le meno, se io e Asia non facciamo le dive non può certo farlo Soleil. Deve stare bona, umile, calma, zitta. Non sono certo loro le vere avversarie, loro sono solo fastidiose come mosche, quando ti sei stufato, le schiacci”.

Il video è stato pubblicato sui canali social ufficiali del programma.