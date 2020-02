Pechino Express 2020, gli eliminati e i vincitori della terza tappa

Ieri, 25 febbraio 2020, si è svolta la terza tappa di Pechino Express, il popolare adventure game di Rai 2 condotto da Costantino Della Gherardesca. Come in ogni puntata, abbiamo assistito a diverse imprese emozionanti, prove avvincenti, sfide, abbiamo conosciuto paesaggi e luoghi esotici e culture diverse dalla nostra.

Quale coppia è stata eliminata da Pechino Express 2020 di ieri? E chi ha vinto la terza tappa? Scopriamolo insieme.

Pechino Express 2020, gli eliminati di ieri sera e chi ha vinto

La terza tappa di ieri andata in onda su Rai 2 prevedeva un lungo viaggio di ben 532 chilometri, con arrivo nella splendida Bangkok. Tra i momenti più divertenti, Enzo Miccio alle prese con un frutto puzzolente e soprattutto il litigio tra Vera Gemma e Soleil.

La coppia ad essere eliminata è quella formata da I Palermitani, vale a dire Annandrea Vitano e Claudio Casisa. Arriva poi il momento della classifica di questa terza tappa. Primi i Wedding Planner, seconda posizione per le Top, terza per Mamma e figlia, quindi i Gladiatori, i Sopravvissuti e le Collegiali. Ancora in gara gli Inseparabili.

Pechino Express 2020, la lite tra Soleil e Vera Gemma

La bella Soleil, infatti, quando i concorrenti stavano per raggiungere il ponte con un passaggio, ha deciso di mettersi d’intralcio per impedire ai sopravvissuti di partire. Una scena che ha fatto particolarmente infuriare Vera Gemma, la quale ha urlato nei confronti di Gennaro Lillio: “Sposta sta put**na”.

“Non c’è scritto da nessuna parte che non posso impedirvi di partire fermandomi con il mio corpo, in amore e in gioco tutto è lecito”; ha ribattuto la Sorgé, mentre Vera ha risposto: “Allora la prossima volta io te meno”. Uno dei momenti più trash di questa edizione.

Alla fine interviene Costantino: “Soleil, tu e tua madre avete avuto un comportamento antipatico e prepotente, ciò nonostante nessuna regola è stata infranta e quindi non ci sono punizioni. Adesso viaggiatori avete capito che è una gara e non un viaggio esotico”.