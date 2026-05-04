I Cesaroni – Il ritorno: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata

Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda la quarta puntata de I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della serie tv cult diretta da Claudio Amendola che torna in onda con la settima stagione (la sesta fu trasmessa nel 2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

L’apertura del ristorante Cesaroni non sembra procedere per il verso giusto. Carlo decide di andare via e si allontana da Virginia. Marta parte con Marco per Milano: vogliono convincere Eva a farla restare a Roma. Marta rimarrà in Italia o tornerà negli Stati Uniti?

I Cesaroni – Il ritorno: il cast

Abbiamo visto la trama della quarta puntata de I Cesaroni – Il ritorno, ma qual è il cast della nuova stagione della serie tv? Nel cast della nuova stagione della serie troviamo: Claudio Amendola, Ricky Memphis, Matteo Branciamore, Ludovico Fremont, Elda Alvigini, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Valentina Bivona, Pietro Serpi, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Giancarlo Ratti, Maurizio Mattioli e Lucia Ocone.